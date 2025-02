Catgirls x ASMR x Teehaus-Atmo: Kemono Teatime klickt alle Checkboxen für Cozy-Gamer

Im Dunstkreis des Steam Next Fest sprudeln immer wieder zahllose Demos auf die Games-Plattform, sodass man manchmal gar nicht weiß, wo man zuerst hinzocken soll. Heiß und dampfend hat sich ein Titel ins Aufgebot gestohlen, der besonders Anime-Freunde und Cozy-Game-Fans abholen dürfte.

Beim Trailer solltet ihr allerdings Kopfhörer aufsetzen und den Ton aufdrehen, denn die Akustik spielt hier eine besondere Rolle. In feinster ASMR-Manier wird euch nicht nur Tee aufgebrüht und eingeschenkt, sondern auch zuckersüße Worte zu pumpendem J-Pop-Soundtrack ins Ohr gehaucht. Und da wurde noch gar nicht erwähnt, dass es Catgirls gibt.

Wieviel Anime-Catgirl-ASMR-Cozy-Game willst du sein? Kemono Teatime: Ja!

Kemono Teatime kommt in kultigem Pixel-Look, kombiniert mit hübschen Anime-Charakteren und gemütlicher Teehaus-Atmosphäre. Perfekt für verregnete Wochenend-Nachmittage und alle Daheimgebliebenen, die von der Grippewelle gepeinigt werden. Entwickler Studio Lalala entführt euch in „eine Welt, in der Tierohren ein normaler Teil des täglichen Lebens sind“.

Sehr hier den Trailer zu Kemono Teatime:

Im Teehaus müsst ihr eure Gäste nicht einfach nur bedienen, sondern dafür sorgen, dass sie eine schöne und entspannte Zeit haben. Den Tee zermahlen, in einer Kanne aufbrühen und danach mit befriedigendem Blubbern eingießen – nicht nur optisch holt euch Kemono Teatime komplett runter, auch die ASMR-artige Soundkulisse trägt dazu bei.

Viele Kommentare gibt es auf Steam noch nicht, aber immerhin sind von den 114 Rezensionen ganze 98 Prozent positiv. „Die Demo alleine hat mich emotional fast umgehauen“, schreibt ein User. „Der Artstyle ist unverschämt niedlich“, ergänzt eine andere Stimme, „und die Geschichte ist bisher fesselnd; ich möchte mehr davon spielen.“

Genre-Fans könnten also auf jeden Fall angefixt werden: Die Anime-Antwort auf ein Katzen-Café mit ASMR-Vibes und entspannendem Ambiente dürfte viele Cozy-Fans abholen. Zumindest für eine Demo, die um die 40 Minuten dauern soll, sollte die Zeit an einem faulen, gemütlichen Sonntag drin sein. Wer das Spiel dann noch auf die Wishlist bei Steam stupst, wird zu künftigen Updates über den Full Release informiert. Für über 2.000 weitere Empfehlungen zu Steam-Demos schaut gern hier vorbei.

