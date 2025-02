Anno 117: Pax Romana – Bald kostenlos zocken: so einfach geht’s

Mit einem Release-Zeitraum von 2025 ist momentan unklar, wann genau ihr in Anno 117: Pax Romana Geschichte schreiben könnt – von einer möglichen Verschiebung ganz abgesehen.

Doch wer bereits ungeduldig auf den neuen Ableger von Ubisofts Strategie-Flaggschiff wartet, fängt angesichts dieser Nachricht sicherlich zu grinsen an. Das wenig überraschend in Rom angesiedelte Spiel bekommt nämlich eine geschlossene Beta, für die ihr euch schon jetzt registrieren könnt.

Anno 117: Pax Romana – So meldet ihr euch für die Beta an

Auf Twitter kündigt Ubisoft eine kostenlose, vorerst geschlossene Beta zum neuen Anno an – und nutzt dabei eine eventuell etwas unglückliche Formulierung: „Liebe Annoholiker! Wenn ihr Teil der Entwicklung von Anno 117: Pax Romana sein und das Spiel schon früher testen wollt, registriert euch jetzt für die Chancen an kommenden Beta-Tests teilzunehmen!“

Lesetipp: Unsere große Übersicht zu Anno 117: Pax Romana

Aufmerksame Leser*innen werden bemerken, dass von einer Mehrzahl die Rede ist: Offenbar plant Ubisoft mehr als eine Beta zum Spiel. Das ist gut für euch, denn schließlich bedeutet eine Registrierung nicht automatisch auch eine Teilnahme, stattdessen benötigt ihr ein Quäntchen Glück, damit euer Name auch aus dem digitalen Lostopf gefischt wird. Was ihr bei der kostenlosen Testphase erleben könnt, ist derzeit allerdings noch unbekannt.

Um überhaupt eine Chance zu haben, müsst ihr euch auf der offiziellen Website in drei einfachen Schritten registrieren:

Wählt eure Plattform: PC, Xbox Series X|S oder PlayStation 5 Meldet euch mit eurem Ubisoft-Konto an Nehmt an einer kurzen Umfrage teil

Habt ihr das erledigt, solltet ihr bei der nächsten Sternschnuppe oder weggepusteten Wimper nur noch fest hoffen, dass es mit einem Platz in der Beta zu Anno 117: Pax Romana klappt und dann erledigt sich der Rest sicherlich von allein. Wir drücken euch in jedem Fall die Daumen – und bis dahin unseren gamescom-Bericht zum Spiel in die Hand, der die Wartezeit wenigstens etwas verkürzen könnte.

Quelle: Twitter /@UbisoftDE, Ubisoft