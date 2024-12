Wie lässt sich ein fast perfektes Spiel fortsetzen? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten und doch musste sich BlueByte dieser nach Anno 1800 und seinen unzähligen Erweiterungen stellen. Die Lösung? Anno 117: Pax Romana.

Der jüngste Spross von Ubisofts Vorzeigereihe muss ein gewaltiges Erbe antreten und flüchtet deshalb in die Vergangenheit. Zum ersten Mal erhalten wir ein Anno ohne vierstellige Jahreszahl, aber die Quersumme bleibt weiterhin bei der 9. Und darüber hinaus? Das fassen wir euch in diesem Artikel zusammen.

Release: Wann erscheint Anno 117?

Einen konkreten Veröffentlichungstermin für Anno 117 hat Ubisoft bisher nicht verraten. Grob nannte der französische Publisher das Jahr 2025, allerdings ist die Tinte auf dem Pergament längst nicht trocken.

Die Entwickler*innen von BlueByte haben erst in der zweiten Jahreshälfte von 2023 mit der Produktion begonnen, nachdem man zuvor viele Ideen gesammelt hat. Ein Release für 2025 ist dadurch zwar nicht unrealistisch, aber durchaus eine Herausforderung.

Sollte es doch klappen, dann rechnet eher damit, dass Anno 117 zum Weihnachtsgeschäft fertig ist. Vermutlich wird es aber eher auf eine Verschiebung ins Jahr 2026 hinauslaufen.

Plattformen: Worauf können wir Anno 117 spielen?

Viele Jahre lang war Anno eine sehr auf den PC fokussierte Reihe, die sich nur gelegentlich als Ableger auf die Konsolen wagte. Mit Anno 1800 änderte sich das, denn das Strategiespiel gab es mit einiger Verzögerung auch für die PS5 und Xbox Series X|S.

Beim neuen Serienteil macht das Team von Anfang an klar: Anno 117 erscheint für den PC (auch via Steam), die PS5 und Xbox Series X|S am selben Tag. So zumindest der aktuelle Plan. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist nicht angekündigt.

Setting: Welches Szenario deckt Anno 117 ab?

Die Jahreszahl im Titel verrät es ja schon, aber trotzdem: Das neue Anno versetzt uns in die Zeit der Pax Romana, also in den Römischen Frieden. Der begann etwa 27 v. Chr. und endete anschließend 192 n. Chr. oder, je nach historischer Sichtweise, auch erst 235 n. Chr.

Das Jahr 117 ist derweil eine bewusste Entscheidung von BlueByte gewesen: Zum einen ergibt sich daraus die Quersumme 9, eine alte Serientradition, und zum anderen hatte das römische Reich in diesem Jahr seine wohl größte territoriale Ausdehnung erreicht. Anders: Es gibt genug Platz zum Bauen.

Gameplay: Was sind die Neuerungen?

Sich nach dem bemerkenswerten großen Umfang von Anno 1800 neu zu erfinden, ist gar nicht so einfach. BlueByte versucht es trotzdem und lässt uns deshalb in Anno 117 direkt zu Beginn eine Wahl treffen. So können wir entweder in der Region Latinum, was dem klassischen römischen Land entspricht, oder in Albion, also dem Norden Europas, anfangen.

Während der Aufbau relativ klassisch wieder vonstattengehen soll, gibt es bei der Entwicklung der Bevölkerungsstufen eine entscheidende Neuerung, die bislang nur anhand von Albion erklärt wurde. Wir können nämlich entscheiden, ob wir der keltischen Tradition unserer Bürger*innen folgen oder aber die Romanisierung durchsetzen.

Schöne Grafik: Das kann Anno 117 erneut bieten. Die bisherigen Screenshots sind schick anzusehen. Credit: Ubisoft Entertainment SA / Ubisoft Mainz

Dadurch liegt es an uns, wie sich unser Land nach und nach entwickelt. Je nachdem bekommen wir andere Möglichkeiten an die Hand, wovon vor allem die Wiederspielbarkeit profitieren dürfte. Generell weckt Anno 117 bislang den Eindruck, dass die Entwickler*innen noch stärker auf Entscheidungen setzen. Wobei auch die Wahl zwischen Tradition und Romanisierung noch umkehrbar, aber sehr teuer sein soll.

Zu guter Letzt wissen wir bereits, dass die Quests aus Anno 1800 zurückkehren. In einem Fan-Wettbewerb suchte Ubisoft bereits nach spannenden Ideen, die das Team für das finale Spiel umsetzt.

Was ist mit Krieg & Diplomatie?

In Anno 117 werden wir trotz des friedlichen Szenarios nicht alleine sein. Stattdessen gibt es erneut Konkurrenten, mit denen wir potenzielle Bündnisse eingehen oder schlicht Handel betreiben. Wie genau sich das neue Anno von seinen Vorgängern in diesem Punkt unterscheidet, ist aber noch offen.

Auch ohne Nebel ist Anno 117 ein Grafikschmaus. Nur wann gibt es Gameplay zu sehen? Credit: Ubisoft Entertainment SA / Ubisoft Mainz

Gleiches gilt für den Krieg: Ganz ohne Feinde wird Anno 117 sicherlich nicht auskommen. Immerhin hat das Team schon selbst von bewaffneten Schiffen gesprochen und die werden gewiss nicht nur dekoratives Element sein. Wir gehen aber dennoch davon aus, dass Krieg weiterhin nur ein Beiwerk ist und nicht zu einem zentralen Element der Spielerfahrung ausgebaut wird.

Wann gibt es Gameplay zu sehen?

Zum Schluss natürlich die große Preisfrage, zu der wir leider noch keine Antwort haben. Abgesehen vom Ankündigungstrailer, der jedoch keine Spielszenen umfasst, gibt es bislang kein Videomaterial zu Anno 117. Bis 2025 müssen wir uns diesbezüglich noch gedulden.

Sobald es Neuigkeiten zu Anno 117 gibt, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Alternativ könnt ihr euch schon bald mit Civilization 7 in ein anderes Strategiespiel stürzen, welches ebenfalls einige neue Ideen parat hat.

