Anno 117: Spannende Ankündigung für Fans des Strategie-Urgesteins

Einer der größten Videospiel-Releases aus Deutschland könnte in diesem Jahr Anno 117: Pax Romana werden. Das vom Ubisoft-Studio in Mainz entwickelte Strategiespiel blickt auf eine lange Historie in der Reihe zurück. Nicht nur deshalb dürfte es bei Fans heiß erwartet werden.

Denn diese sehnen sich seit der Ankündigung nach wie vor nach Gameplay – bisher teilte Ubisoft lediglich ein paar Work in progress-Szenen und Beauty Shots. Jetzt werden Fans aber hellhörig, denn die Entwickler*innen haben gleich zwei Termine in Aussicht gestellt, an denen ihr endlich mehr erfahren sollt.

Anno 117: Entwickler laden am 15. April zum Livestream

Vor mittlerweile 27 Jahren erschien mit Anno 1602 der erste Eintrag in der Strategiespiel-Reihe von Ubisoft. Danach ging es immer mal wieder ein Jahrhundert vor oder zurück, zwischenzeitlich sogar in ferne Zukunft, mit Anno 117: Pax Romana jedoch zum ersten Mal in die Antike. Eine der größten Neuerungen soll sein, dass ihr eure Siedlungen im Zentrum des Römischen Reiches errichtet oder alternativ in den vergleichsweise unzivilisierten Ausläufern bei den Kelten.

Diese Entscheidung beeinflusst auch, wie sich eure Städte und ihre Bewohner*innen entwickeln. Und natürlich gibt es auch wieder eine Menge Handel zu treiben, Inseln zu erkunden und Schlachten zu führen. Aber was will die Aufbaustrategie neu machen? Das könnt ihr nächste Woche vom Entwicklerteam höchstselbst erfahren: Genauer gesagt gibt es am 15. April einen Livestream auf dem Twitch-Kanal von Anno.

Wie viel von dem eigentlichen Spiel zu sehen sein wird, steht aber auf einem anderen Blatt Papier. Möglich ist, dass es sich lediglich um einen Talk handelt und etwa ein neuer Trailer gezeigt wird. Das wirkliche Gameplay-Reveal ist nämlich für einen anderen Termin angekündigt. In der Woche ab dem 19. Mai wird es so weit sein. Fans der Aufbaustrategie sollten sich also diese schon einmal im Kalender markieren.

Wer den Entwicklungsverlauf von Anno 117: Pax Romana weiter verfolgen will, kann auch im Blog der Anno Union vorbeischauen, wo es immer mal wieder Updates und Hintergründe zum Spiel gibt. Alles, was ihr ansonsten zum potenziellen Strategie-Hit wissen müsst, könnt ihr hier lesen.

