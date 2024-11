Arcane Staffel 2: Erstes Fazit – Wie gut kommen die 3 neuen Folgen bei Fans & Kritikern an?

Mit der Serienadaption von Riots MOBA-Meilenstein League of Legends gelang den Macherinnen und Machern bereits 2021 ein echter Hit. Mit Staffel 2 von Arcane feuert Netflix den Rocketlauncher ein weiteres Mal ab und zielt dabei natürlich auf den nächsten großen Erfolg.

Die Geschichte rund um das ungleiche, vom Schicksal schwer getroffene Geschwisterpaar Vi und Jinx fand jüngst ihre heiß erwartete Fortsetzung, die ersten drei Episoden der zweiten Season sind bereits im Angebot des Streaming-Dienstes zu finden. Fans wie Kritikerinnen und Kritiker ziehen nun ein erstes Zwischenfazit.

Arcane: Staffel 2 weiß Publikum nach drei Jahren des Wartens vollends zu begeistern

Während fast schon selbstredend die League-affinen Zuschauerinnen und Zuschauer mit Arcane etwas anzufangen wussten, waren es doch vor allem all jene, die bislang keinen Fuß in die Kluft der Beschwörer gesetzt haben, die der Serienumsetzung etwas abgewinnen konnten. So konnte die erste Staffel ihrerzeit bereits derartig begeistern, dass einem jedem Fan die rund dreijährige Wartezeit auf die neuen Episoden wie eine Ewigkeit vorgekommen sein dürften.

Dass sich das Warten allerdings vollends bezahlt gemacht hat, verraten nun erste Kritikerstimmen. Und auch auf den sozialen Netzwerken schwärmen die Nutzerinnen und Nutzer nur so von den ersten drei Folgen. Mit ihrem gerade erst zurückliegenden Release am neunten November, der vielerorts sogar mit eigenen Public Viewing-Events und im Stream von Riot und Co. mit passenden Ingame-Goodies gefeiert wurde, hatten bereits einige die Gelegenheit, in den ersten Akt hereinzuschauen.

Beim Film- und Serienportal Rotten Tomatoes erreicht die Serie einen Score, der mit einer 100 Prozent bei derzeit 19 Reviews so perfekt ist wie Caitlyns Zielgenauigkeit. Auch die Nutzerrezensionen sprechen eine ähnliche Sprache, während der Score hier bei über 500 Meinungen noch immer bei einer stolzen 97 liegt. Sogar die internationale Film- und Seriendatenbank IMDB lobt Arcane Season 2 in höchsten Tönen, vergibt für die ersten beiden Folgen eine Wertung von 9,1 und für die dritte sogar 9,6 von zehn möglichen Punkten.

Auch auf Reddit schon jetzt ein Hit – und womöglich die beste Serie 2024

Wirft man dieser Tage einen Blick in den Subreddit von Arcane, findet man auch hier nahezu keinen negativen Post. Die Community freut sich stattdessen über den gelungenen Auftakt der zweiten Staffel, schwärmt entweder ungestüm von ihrer Lieblingsserie oder teilt eifrig Memes und Theorien darüber, wie es weitergehen könnte. Doch seid gewarnt: Werft ihr einen Blick in die Posts, riskiert ihr, womöglich gespoilert zu werden.

Hält die Euphorie an, so könnte Arcane mit Staffel 2 auch im Jahr 2024 zu einer der besten aktuellen Serien überhaupt avancieren, wenn sie sich nicht am Ende sogar den Thron zu sichern vermag. Dem entgegen steht eine völlig andere Videospieladaption, die für viele der größte Flop des Jahres ist: Warum der Borderlands-Film gescheitert ist, erklären nun seine Schöpfer.

Quellen: Rotten Tomatoes, IMDB, Reddit / Arcane