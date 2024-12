Assassin’s Creed 2 jetzt grafisch mächtiger: Gratis-Download wie „ein richtiges Remake“

Welches Assassin’s Creed-Spiel ist das beste aller Zeiten? Diese Gretchenfrage für Anhänger*innen der Meuchelmördersaga wird eine überbordende, in reichlich Nostalgie getränkte Spieler*inneschaft mit „Die Ezio-Trilogie!“ beantworten. Behaupten wird weniger im Brustton der Überzeugung, als mit nicht minder überzeugtem Bauchgefühl.

Und dennoch: Die Spuren von Ezio Auditore da Firenze als spielbarer Held reichen bis ins Jahr 2009 zurück – noch vor Revelations und Brotherhood. In besagtem Jahr nämlich wurde Assassin’s Creed 2 in die Händlerregale geschleudert. Auch bei unserem Review hier auf 4P konnte Teil zwei dank optimaler Kulisse und trotz KI- und Atmosphären-Defizite eine amtlicher 8.5er-Wertung einfahren. Eine grafische Frischzellenkur ist also eigentlich längst überfällig.

3 Mods für ein grafisch frisches Assassin’s Creed 2

Doch was Ubisoft nicht wuppen will, dafür verbrennen beherzte Fans längst ihre Tagesfreizeit. Denn im Jahr 2024 kann auch eine grafisch aufpolierte The Ezio Collection längst nicht alle Wünsche an eine moderne Spielgrafik erfüllen. Ein nicht gerade brandaktuelles, aber nichtsdestoweniger blickschönes Beispiel für ein zeitgemäßes Remaster, beherbergt ein etwas mehr als zehnminütiges YouTube-Video. Der Clip wurde bereits vor über zwei Jahren publik gemacht, löste in den Kommentarspalten wohlwollende Wortmeldungen wie „Die Lichtsetzung kommt ziemlich nahe an die in neuen Spielen heran. Coole Sache.“ oder „Dieses Spiel verdient ein richtiges Remake“ aus.

Im Video: Schönere Optik liefert Assassin’s Creed 2 – dank einiger cleverer Modifikationen.

Doch auch heute könnt ihr diesen Klassiker des Action-Adventures um neue, frische Schauwerte anreichern. Das gelingt, in dem ihr eure Aufmerksamkeit der Videobeschreibung zuwendet. Dort verrät der Uploader nämlich, welche Modifikationen zum Einsatz kamen: einmal Assassin’s Creed 2 Overhaul Mod, dann Assassin’s Creed 2 Visual Fixup Mod – beide beziehbar via Mod DB. Zuletzt verlinkt Digital Dreams noch auf seine eigene Shader-Voreinstellung, die allerdings kostenpflichtig ist.

Sowohl die Overhaul-Mod mit ihren knackigeren Texturen als auch die Visual Fixup Mod mitsamt verbesserter Weitsicht und schärferen Schatten, dürft ihr euch hingegen auf Mod DB für umme saugen. Apropos Eskapaden von Ezio Auditore da Firenze: Die Leidenschaft für diesen Mann, Meuchelmörder par excellence und Ingame-Legende aus Assassin’s Creed 2, ging zuletzt sogar über den Tod hinaus – wenn auch nur den virtuellen.

