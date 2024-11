Assassin’s Creed 4: Black Flag: Es gibt einen offiziellen und kostenlosen Nachfolger, den aber kaum einer von euch kennt

Wusstet ihr, dass Edward Kenways Geschichte nach Assassin’s Creed 4: Black Flag noch weitererzählt wurde? Nein? Keine Sorge, ihr seid damit nicht alleine: Auch viele Fans wissen gar nicht, dass Ubisoft das populäre Piratenspiel fortgesetzt hat – sogar völlig kostenlos.

Die Gründe, dass der Nachfolger so unbekannt ist, liegen auf der Hand. Genauer gesagt auf zweien: Zum einen wird Kenways weiteres Leben nicht in spielerischer Form erzählt, zum anderen hat Ubisoft dafür nur bedingt Werbung gemacht. Was schade ist, denn Assassin’s Creed: Forgotten Temple ist gar nicht mal so schlecht.

Assassin’s Creed 4: Black Flag – Was genau steckt hinter dem Sequel?

Die Reise von Edward Kenway in Assassin’s Creed 4: Black Flag endet damit, dass er zurück in seine Heimat England reist. Was danach passiert? Das blieb lange Zeit im Unklaren, denn anders als Ezio verstaubte der Charakter, der eher zufällig in die Assassinen-Kutte stolperte.

Erst 2021 kündigte Ubisoft an, dass man eine weitere Geschichte zu Kenway parat hat, doch es dauerte noch zwei Jahre, bis sie tatsächlich begonnen hat: Assassin’s Creed Forgotten Temple. Dahinter steckt weder Spiel noch Roman noch eine Serie, sondern der französische Publisher entschied sich dazu, Black Flag in Webcomic-Form fortzusetzen.

Das klingt erst einmal sehr ungewöhnlich und dürfte auch ein Grund sein, warum bislang nur wenige Spieler*innen davon überhaupt etwas mitbekommen haben. Trotzdem lohnt sich ein Blick, denn die komplette Handlung könnt ihr völlig kostenlos und legal im Internet auf der Plattform Webtoons lesen.

Worum geht es in Forgotten Temple?

Wie im Spiel umfasst Forgotten Temple zwei Erzählstränge: Es gibt sowohl eine Handlung in der Moderne, sowie einen Strang, der sich rein um Kenway dreht. Im Fokus steht Noa Kim, ein weiterer Nachfahre Kenways, der von Abstergo während eines Trips nach China entführt wird.

Die Templer-Gruppe bringt ihn zu Doctor Shimazu Sei, die ihn in den Animus wirft, um seine Vergangenheit zu untersuchen. Genauer gesagt die von Kenway, der sich 1725 in Südostasien aufhielt, um dort nach einem Eden-Splitter zu suchen. Mittlerweile längst ein fester Bestandteil des Ordens der Assassinen, erlebt er dort ein neues Abenteuer, welches nicht ganz ohne Gefahren auskommt.

Wer die Prämisse interessant findet, kann sich bislang durch 82 Episoden lesen. Weitere sind noch in Planung, denn erst Ende 2024 soll Staffel 2 abgeschlossen werden. Eine dritte Staffel mit weiteren Ausgaben soll dann die Handlung sowohl um Kenway als auch Kim zu einem Ende bringen.

Es sei allerdings gesagt, dass sich Assassin’s Creed Forgotten Temple sehr an Hardcore-Fans der Reihe und insbesondere von Assassin’s Creed 4: Black Flag richtet. Wer mit der Story der Videospielreihe so gar nichts anfangen kann, wird hier wohl kaum auf seine Kosten kommen. Auf spielerischer Seite müsst ihr euch hingegen noch bis zum Februar 2025 gedulden, wenn dann Assassin’s Creed Shadows erscheint – allerdings ganz ohne Piraten.

Quelle: Webtoons