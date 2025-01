Das Remake zu Assassin’s Creed 4: Black Flag bekommt offenbar eine entscheidende Neuerung

Wenn es in der Gerüchteküche brennt, dann ist oft schon mal ein Funke Wahrheit dran beteiligt. In diesem Falle geht es um ein Remake zu Assassin’s Creed 4: Black Flag, welches sich angeblich schon länger bei Ubisoft in der Entwicklung befinden soll.

Bestätigt ist von offizieller Seite nichts. Das berufliche Profil eines Angestellten gibt den Spekulationen jedoch neuen Nährstoff – und verrät, dass hinter der Neuauflage des Piratenabenteuers wohl mehr als nur ein simples Grafikupgrade steckt.

Assassin’s Creed 4: Black Flag – Offenbar viel mehr Änderungen geplant

Klar, hinter der Bezeichnung Remake erwarten Spieler*innen heutzutage ohnehin einiges mehr als nur eine verbesserte Auflösung und ein paar schickere Texturen. Und offenbar hält sich Ubisoft bei Assassin’s Creed 4: Black Flag daran, denn das zuständige Team dreht wohl gleich mehrere Steine um.

Das ging aus einem LinkedIn-Profil hervor, wie MP1st berichtet. Demnach entsteht, wenig überraschend, das Remake auf Basis der aktuellen Anvil-Engine, die auch alle modernen Assassin’s Creed-Spiele befeuert. Sämtliche aktuellen Technologien wie Raytracing, Upscaling usw. werden unterstützt, wovon die hübsche Karibik-Welt des vierten Serienteils gewiss profitiert.

Darüber hinaus soll an einem neuen Kampfsystem gearbeitet werden. Was genau das heißt, geht leider laut MP1st aus den Informationen nicht hervor. Vermutlich wird das Team aber ein paar Altlasten über Bord werfen, wie zum Beispiel die viel zu einfache „Rauchgranate auf den Boden werden und einen nach dem anderen ohne Gegenwehr meucheln“-Taktik, die das Franchise jahrelang mit sich herumgeschleppt hat.

Zu guter Letzt soll es Änderungen an der Um- und Tierwelt geben. Ebenfalls ohne weitere Infos, aber eventuell wandert das zuständige Team ein wenig auf den Pfaden eines Red Dead Redemption 2.

Wann erfahren wir endlich mehr?

Ob die aktuellen Gerüchte tatsächlich stimmen, können wir nicht sagen. Aber wir wissen, dass auf jeden Fall gleich mehrere Remakes geplant sind: Dies hat Ubisoft CEO Yves Guillemot selbst in einem Beitrag im letzten Jahr bestätigt, ohne auf einzelne Titel näher einzugehen.

Dabei wird sich der französische Publisher vermutlich eher auf die beliebtesten Teile konzentrieren, wozu Assassin’s Creed 4: Black Flag ganz ohne Zweifel gehört. Laut einem anderen Insider war der Release sogar schon festgelegt – ehe er aufgrund der Shadows-Verschiebung wohl ebenso nach hinten verlegt wurde.

Vermutlich wird sich Ubisoft auch erst nach der Veröffentlichung des Japan-Ablegers zu einem möglichen Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag äußern. Aber auf Shadows müssen wir erneut länger warten.

Quellen: MP1st, Ubisoft