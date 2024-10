Assassin’s Creed 4: Black Flag – Offenbar könnt ihr deutlich früher wieder in See stechen

Dass sich ein Remake zu einem der besten Assassin’s Creed-Spiele in Arbeit befindet, ist fast schon ein offenes Geheimnis: In der Vergangenheit gab es etliche Gerüchte, dass eine Neuauflage von Black Flag in den Plänen von Ubisoft vorhanden ist. Allerdings gingen wir bisher davon aus, dass es noch einige Zeit dauern wird.

Möglicherweise müssen wir aber gar nicht mehr so lange warten. Laut einem wohlbekannten Insider war die Rückkehr des Piraten-Abenteuers bereits für die nähere Zukunft vorgesehen. Durch die Umstrukturierung bei Ubisoft steht jedoch hinter der originalen Planung derzeit ein Fragezeichen.

Assassin’s Creed 4: Black Flag – Release innerhalb eines Jahres?

Die neuen Infos stammen abermals aus der Feder von Tom Henderson, der offenbar einen sehr guten Draht zu internen Ubisoft-Quellen hat. Schon in der Vergangenheit hat er des Öfteren ins Schwarze getroffen – wobei das nicht bedeuten soll, dass er stets richtig liegt. Betrachtet das neuste Gerücht also wie üblich mit einer gesunden Portion Skepsis.

Laut Hendersons Bericht bei Insider Gaming war das Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag bislang für einen Release im November 2025 vorgesehen. Ähnlich wie der Multiplayer-Ableger Invictus, der sich ein Stück weit an Fall Guys orientieren soll. Allerdings könnte sich der Termin vor kurzem geändert haben.

Aufgrund der Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows auf Februar 2025 könnte auch der Releaseplan des Black Flag-Remakes durcheinander gewirbelt worden sein. Genaue Infos dazu konnte Henderson allerdings nicht in Erfahrung bringen. In einer internen E-Mail soll Marc-Alexis Côté, der Executive Producer für das AC-Franchise, jedoch geschrieben haben, dass die Shadows-Verschiebung „sich auch auf den Rest der Assassin’s Creed Roadmap auswirken“ wird.

Was soll das Remake bieten?

Viele Infos zur geplanten Neuauflage von Assassin’s Creed 4: Black Flag gibt es derweil nicht. Es handelt sich dabei aber offenbar mehr als nur um ein schnödes Remastered, wie es etwa bei Assassin’s Creed 3 der Fall war.

Henderson behauptet, dass er bereits einen Gameplay-Schnipsel zu Gesicht bekommen hat. Dort sei Protagonist Edward Kenway auf einem Schiff zu sehen, während das Spiel visuell von der aktuellen Version der Anvil Engine angetrieben wird. Das lässt ein wenig die Hoffnung aufkeimen, dass das mittlerweile zehn Jahre alte Spiel optisch deutlich in die Moderne gehievt wird.

Ob es auch spielerische Änderungen gibt, bleibt abzuwarten. Offiziell ist das Black Flag-Remake ja bekanntlich nicht angekündigt. Ganz anders als Assassin’s Creed Codename Hexe, zu dem wir bereits ein klein wenig mehr wissen.