Assassin’s Creed: Bei Black Flag regt sich etwas und das ist „besorgniserregend“

In der Assassin’s Creed-Reihe sind bereits eine ganze Stange an unterschiedlichen Titeln mit unterschiedlichen Szenarien erschienen. Dabei sticht Black Flag, der sechste Ableger, durch seine Piratenwelt besonders heraus und hat sich unter anderem deshalb einen besonderen Platz in den Herzen der Fans sichern können.

Die Beliebtheit des Titels bietet definitiv nährreichen Boden für eine Neuauflage. Über eine solche wird mittlerweile schon länger gemunkelt, hat sich doch eine beachtliche Anzahl mal mehr und mal weniger eindeutiger Hinweise zusammentragen lassen. Auf diesen Stapel legt sich nun ein neuer Infoschnipsel, dieser allerdings bereitet einigen Fans Grund zur Sorge.

Assassin’s Creed Black Flag: Darum glauben alle fest an das Remake

Zwar gibt es immer noch keine offizielle Bestätigung seitens Ubisoft, dass ein Assassin’s Creed Black Flag Remake in der Mache ist, doch die Community lässt sich davon bisher nicht beirren. Immerhin ist zum Beispiel bekannt, dass neue Merchandise-Produkte mit Black Flag-Protagonist Edward Kenway in Planung sind, was mit neuen Entwicklungen in Bezug auf das Spiel zusammenhängen könnte. Brancheninsider Tom Henderson sprach sogar ganz konkret von einem entsprechenden Remake und sagte Ende 2025 als Releasezeitraum voraus.

Obendrauf kamen Anhaltspunkte aus dem LinkedIn-Profil eines Angestellten sowie ein sehr verdächtiger Kommentar des Synchronsprechers von Edwards Kenway. Zusammengenommen und in Verbindung mit der Bekanntgabe des Ubisoft CEOs, das gleich mehrere Remakes angedacht sein, ohne dass er Namen genannt hat, zeichnet die Beweislage ein sehr optimistisch stimmendes Bild. Das verrät auch ein Blick auf die Steam-Seite von Assassin’s Creed Black Flag, auf der erst die Einbindung der Trailer angepasst wurde und wo jetzt Features gelistet sind, die das Spiel gar nicht aufweisen kann.

Geht das Original verloren?

Findigen Fans auf Reddit ist dieser Umstand aufgefallen. Unter anderem sind einstellbare Schwierigkeitsgrade, Speichern zu jeder Zeit und die Option, ausschließlich mit der Maus zu steuern, seit Neustem auf Steam gelistet. „Scheinen potenziell neue Features des Remakes zu sein“, stellt die Person hinter dem betreffenden Beitrag fest. Aber warum sollte Ubisoft diese Änderungen im Originalspiel hinterlegen? So lautet die davon aufgewirbelte Frage, welche wie es ein*e Nutzer*in ausdrückt „etwas besorgniserregend ist“.

Hier der besprochene Thread:

Es wird vermutet, dass Ubisoft tatsächlich vorhat die ursprüngliche Version vollständig zu ersetzen, statt ein separat aufrufbares Game zu launchen. Allerdings könnten die vorgenommenen Änderungen am Steam-Auftritt auch ganz andere Hintergründe haben. Wie manche Personen herausstellen, wurden auch andere Assassin’s Creed-Spiele um ähnliche Punkte ergänzt und Stereo-Sound wie die individuellen Lautstärkeregelungen seien nicht wie behauptet bisher kein Teil von Black Flag gewesen.

In welcher Form das Remake am Ende wirklich bei euch landet, das wird die Zukunft zeigen. Vielleicht sogar schon eine nicht allzu ferne, denn die Hoffnungen auf eine Ankündigung auf der diesjährigen gamescom sind groß. Bis dahin bleibt aber noch Assassin’s Creed Shadows, für das vor kurzem ein Update erschienen ist, der neuste Release in der Reihe.

