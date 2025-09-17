Assassin’s Creed: Brandneuer Gameplay-Leak enttäuscht Fans massiv – „Dann verzichte ich lieber“

Schon seit etlichen Zeiten brodelt es in der Gerüchteküche: Ein Remake zu einem der beliebtesten Assassin’s Creed-Spiele soll sich in Entwicklung befinden. Bestätigt ist das bisher nicht. Nun sorgt ein Gameplay-Leak für Aufsehen.

Demnach soll die Neuauflage vom 2013 veröffentlichten Assassin’s Creed 4: Black Flag tatsächlich existieren. Doch statt eines großen grafischen Upgrades spendiert Ubisoft dem Titel wohl auch einige spielerische wie inhaltliche Anpassungen. Genau das sorgt bereits jetzt für hitzige Diskussionen und viel Enttäuschungen bei den Fans.

Assassin’s Creed: Das sagt der Leak zum Black Flag-Remake

Ubisoft selbst hat sich bislang bezüglich eines Remakes von Assassin’s Creed 4: Black Flag nicht in die Schatzkisten schauen lassen. Das französische Videospiel-Magazin Jeux Vidéo möchte jetzt aber zahlreiche Details aus anonymer Quelle in Erfahrung gebracht haben.

Und diese Änderungen sind auf jeden Fall gigantisch, denn sie dürften so einiges an der Erfahrung verändern. Hier einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst (via Reddit-Nutzer*in ZamnBoii):

Entfernung der Gegenwartsgeschichte: die Segmente sollen gegen zusätzliche Inhalte in der Piraten-Ära ausgetauscht werden.

die Segmente sollen gegen zusätzliche Inhalte in der Piraten-Ära ausgetauscht werden. Rollenspiel: Die Spielmechaniken orientieren sich an den RPG-Teilen, statt am Original, welches noch ein klassisches Action-Adventure gewesen ist. Es gibt somit mehr Beute und richtige Attribute für Protagonist Edward.

Die Spielmechaniken orientieren sich an den RPG-Teilen, statt am Original, welches noch ein klassisches Action-Adventure gewesen ist. Es gibt somit mehr Beute und richtige Attribute für Protagonist Edward. Auch das Kampf- und Inventar-System soll mehr in Richtung der Rollenspiel-Ableger gehen.

soll mehr in Richtung der Rollenspiel-Ableger gehen. Die Spielwelt wird nicht größer , aber einzelne Inseln werden mit mehr Aktivitäten gefüllt.

, aber einzelne Inseln werden mit mehr Aktivitäten gefüllt. Ladezeiten zwischen Schiff und Land soll es nicht mehr geben.

zwischen Schiff und Land soll es nicht mehr geben. Inhalte, die es nicht mehr in das Original geschafft haben, sollen wiederhergestellt sein, darunter eine Storyline rund um Mary Read (alias James Kidd)

Darüber hinaus soll das Black Flag-Remake technisch das gleiche Gerüst nutzen, wie zuletzt Assassin’s Creed Shadows. Im Detail handelt es sich um die jüngste Iteration der hauseigenen Anvil-Engine. Wer genau hinschaut, soll zudem einige Assets von Ubisofts Skull & Bones wieder erkennen – eine Möglichkeit, um die Produktionskosten etwas zu senken.

Lesetipp: Die besten Assassin’s Creed-Spiele im Ranking

Wann ist der Release? Laut den Informationen von Jeux Vidéo soll das neue Assassin’s Creed 4: Black Flag im Frühjahr 2026, voraussichtlich im März erscheinen. Es könnte jedoch sein, dass die Veröffentlichung im Zweifel auf Ende des nächsten Jahres verschoben wird.

Fans schon jetzt enttäuscht

Obwohl die geplante Neuauflage laut Video eine „originalgetreue Neuinterpretation“ sein soll, zeigen sich viele Fans angesichts des vermeintlichen Leaks nicht zufrieden. Vor allem der Wechsel vom originalen Gameplay hin zu den modernen Rollenspiel-Mechaniken stößt vielen auf.

„Naja, dann verzichte ich lieber. Seufz“ schreibt zum Beispiel Stoibs auf Reddit. Deutlicher wird ValtekkenPartDeux: „Das war’s dann wohl. Dieses ACIV-Remake existiert für mich wirklich nicht. Es ist eine Farce, und ich entscheide mich, seine Existenz komplett abzulehnen.“

Natürlich solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass es sich bislang nur um Gerüchte handelt. Ob die französischen Kolleg*innen mit ihren Infos am Ende Recht behalten, bleibt abzuwarten. Derweil könnt ihr schon seit einiger Zeit eine Fortsetzung zur Geschichte von Assassin’s Creed 4: Black Flag lesen.

Quelle: YouTube / @Jeux Vidéo Magazine, Reddit / @ZamnBoii, @Stoibs, @ValtekkenPartDeux