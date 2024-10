Assassin’s Creed Codename Hexe: Alle Infos, die es bislang zum düsteren Serienteil gibt

Assassin’s Creed Shadows ist noch gar nicht erschienen, da können wir bereits in die Zukunft blicken. Denn neben dem kommenden Japan-Ausflug hat Ubisoft schon Assassin’s Creed Codename Hexe enthüllt, welches ein düsteres und mysteriöses Spiel wird.

Viele offizielle Infos gibt es zwar noch nicht, aber in den Töpfen der Gerüchteküche wird ein durchaus interessanter Brei zum Köcheln gebracht. Wir fassen für euch zusammen, was wir bislang über das wohl bisher ungewöhnlichste Assassin’s Creed wissen.

Release: Wann soll AC Hexe erscheinen?

Offiziell gibt es bezüglich eines Releasetermins für Assassin’s Creed Codename Hexe keine Informationen. Wir wissen nur, dass sich der Serienteil seit mindestens 2022 in Entwicklung befindet – eine zeitnahe Veröffentlichung ist angesichts des AAA-Produktionsaufwands eher nicht zu erwarten.

Laut dem in der Regel gut informierten Insider Tom Henderson ist der Release deshalb für 2026 vorgesehen. Bestätigt ist diese Terminangabe allerdings bisher nicht, weshalb ihr die Spekulation mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten solltet.

Plattformen: Worauf soll es erscheinen?

Auch hierzu gibt es keine wirklichen Informationen. Es ist aber, sofern der Release tatsächlich in den nächsten ein bis zwei Jahren stattfindet, davon auszugehen, dass lediglich die aktuelle Konsolengeneration bedient wird.

Anders ausgedrückt: Wir vermuten, dass Assassin’s Creed Codename Hexe für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Eventuell ist aber auch die Nintendo Switch 2 mit an Bord, sofern sie bis dahin enthüllt und veröffentlicht ist.

Setting: Ab nach Deutschland?

Beim Szenario gibt es derweil schon mehr Anhaltspunkte, eines davon ist der offensichtliche Arbeitstitel und der bisher einzige Teaser, den es zum Spiel gibt. Beides deutet daraufhin, dass sich dieses Assassin’s Creed um die Hexenverfolgung dreht.

Auch laut Tom Hendersons Informationen ist das der Fall. Demnach soll Codename Hexe im Europa des 16. Jahrhunderts spielen und damit potenziell zur Hochzeit der Hexenverfolgung im Heiligen Römischen Reich. Außerdem, so heißt es weiter, wird in einem internen Teaser-Video die Protagonistin von deutschen Soldaten verfolgt, was einen Schauplatz im damaligen Deutschland als realistisch erscheinen lässt.

Ebenso spricht dafür, dass Ubisoft sich oft auch eher ungewöhnlichen beziehungsweise weniger beachteten Szenarien zuwendet. Ein Assassin’s Creed in Deutschland zur Zeit des Hexenwahns würde demnach gut ins Bild passen.

Hauptcharakter: Wen spielen wir eigentlich?

Erneut möchten wir betonen, dass es sich bei all den bisherigen Infos um Gerüchte und Spekulationen handelt, so auch beim Thema Hauptcharakter. Laut Henderson spielen wir in Assassin’s Creed Codename Hexe eine weibliche Protagonistin, die auf den Namen Elsa hört.

Viele Details gibt es zu ihr selbst in der Gerüchteküche nicht. Sie verfügt jedoch anscheinend über übernatürliche Kräfte, mit denen sie beispielsweise die Kontrolle über Katzen übernehmen kann. Dadurch soll es unter anderem möglich sein, Wachen abzulenken.

Über ihr Aussehen, ihren Charakter und wie sie zur Fraktion von Templern und Assassinen steht, gibt es derweil noch keine Informationen.

Gameplay: Was ist von AC Hexe zu erwarten?

Bei der Ankündigung von Assassin’s Creed Hexe ließ Marc-Alexis Côté von Ubisoft im Gespräch mit IGN durchscheinen, dass dieser Ableger ein wenig anders wird. „Was ich euch bestätigen kann, ist, dass [Hexe] kein RPG ist“, so der Projektleiter. Es wird also nicht in die Richtung von Origins, Odyssey, Valhalla oder Shadows gehen.

Auschlaggebend für die spielerische Richtung ist Creative Director Clint Hocking, der in der Vergangenheit unter anderem an Splinter Cell, Splinter Cell: Chaos Theory, Far Cry 2 und Watch Dogs Legion beteiligt war. Zusammen mit dem Team von Ubisoft Montreal möchte er ein wahrlich düsteres Assassin’s Creed auf die Bildschirme zaubern – inklusive der Rückkehr des Fear-Systems aus Syndicate, wie spekuliert wird.

Das war es bislang mit den groben Infos rund um Assassin’s Creed Codename Hexe. Vorerst steht aber ohnehin der Release von Shadows vor der Tür, der sich jedoch kürzlich verschoben hat.

Quelle: Insider Gaming, IGN, YouTube / GameSpot