Assassin’s Creed-Crossover bringt endlich legendären Fan-Liebling zurück – „Unglaublich!“

Nach 14 Hauptspielen und über 15 Protagonist*innen, hängt das Herz vieler an einem ganz besonderen Helden der Assassin’s Creed-Reihe: Ezio Auditore da Firenze. Der stand nicht nur im Mittelpunkt von Assassin’s Creed 2, Brotherhood und Revelations, sondern ist zahlreichen Spieler*innen durch seine charismatische Art bis heute in Erinnerung geblieben.

Seit der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Revelation im Jahr 2011, dem Abschluss der Ezio-Trilogie, ist einiges an Zeit verstrichen. Umso spannender für Fans ist daher eine ungewöhnliche Zusammenarbeit, die jetzt nochmal genauer vorgestellt wurde – und bei der nicht nur Ezio Auditore zurückkehrt …

Comeback für Ezio Auditore – bei einer ungewöhnlichen Kooperation

So viel war bislang bekannt: Am 3. Januar dieses Jahres kündigte das chinesische Studio Bluepoch ein Crossover an. Damals war lediglich bekannt, dass sowohl Asssassin’s Creed 2 als auch Assassin’s Creed Odyssey ihren Weg in das Strategie-Zeitreise-Rollenspiel Reverse: 1999 finden sollten. Wie genau das vonstattengehen soll, wurde jetzt am 3. Mai erläutert. Laut einer geteilten Pressemeldung unserer englischsprachigen Kolleg*innen von Insider Gaming, wird nicht nur Ezio Audtiore in Reverse: 1999 auftauchen, sondern auch die beiden Protagonist*innen aus Assassin’s Creed Odyssey – also Kassandra und Alexios.

In der Pressemeldung heißt es dazu weiter: „Der legendäre Assassin’s Creed 2-Charakter Ezio wird im Rahmen der Zusammenarbeit sein Debüt in Reverse: 1999 geben. Alle beiden Phasen dieses Crossover-Events bringen eine neue, frische Geschichte in das Zeitreisespiel.“ Im Verlauf dieser zwei Phasen geht’s dann erstmal ins Florenz der Renaissance, wo wir Ezio wiedertreffen werden.

Mehr noch: Fans werden „den legendären Ezio noch einmal auf eine völlig neue Art und Weise zu steuern“, so Insider Gaming. Nach der Renaissance ist dann das antike Griechenland mit Alexios und Kassandra an der Reihe. Geplant ist das Crossover-Event für den August dieses Jahres. Ein Crossover, dass die Community beileibe nicht kaltlässt.

Was denkt die Community zum Crossover?

In der Kommentarspalte unter der Bekanntmachung auf Twitter versammeln sich mittlerweile über hundert Kommentare, bei denen User*innen ihre Meinung zum Crossover kundtun. Der Großteil der Kommentar-Schreiber*innen zeigt sich begeistert, wofür Wortmeldungen wie „Unglaublich!“, „Da ist er! […] Der legendärste Assassine der Geschichte. Ezio Auditore da Firenze!“ einerseits stehen, aber auch die über 9.500 vergebenen Herz-Emojis (Stand: 05.05.).

Falls ihr jetzt wissen wollt, welche Art von Spiel Reverse: 1999 genau ist, können wir euch nur unseren Artikel zur erstmaligen Bekanntmachung ans Herz legen – in dem das Assassin’s Creed-Crossover für manchen wie ein wahr gewordener Traum wirkt.

