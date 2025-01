Assassin’s Creed-Crossover ist „ein wahrgewordener Traum“ – damit hat fast niemand gerechnet

Habt ihr schon mal von Reverse: 1999 gehört? Nein? Dann keine Sorge, damit seid ihr gewiss nicht allein. Doch genau jener Titel hat nun eine überraschende Partnerschaft mit Assassin’s Creed angekündigt, mit der vermutlich nicht allzu viele Spieler*innen gerechnet haben.

Noch im Laufe des Jahres soll der Inhalt aus zwei Spielen des bekannten Ubisoft-Franchise den Weg in Reverse: 1999 finden. Aber was steckt eigentlich hinter dem Namen und was ist von dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit zu erwarten? Wir versuchen, euch aufzuklären.

Assassin’s Creed trifft auf Reverse: 1999 – Was steckt dahinter

Bevor wir darauf eingehen, wie die Partnerschaft zwischen Assassin’s Creed und Reverse: 1999 aussieht, gilt es erst einmal folgende Frage zu klären: Was ist das überhaupt für ein Spiel, von dem wie gesagt vermutlich noch gar nicht so viele gehört haben.

Reverse: 1999 stammt aus der Feder des chinesischen Studios Bluepoch und ist laut eigener Bezeichnung ein „Strategie-Zeitreise-Rollenspiel“, welches in erster Linie für iOS und Android entwickelt wurde. Es gibt jedoch auch eine PC-Version, die ihr etwa über Steam herunterladen könnt.

Der Free2Play-Titel ist Teil der seit einigen Jahren immer öfters vorkommenden Gacha-Spiele. Eine Mechanik, wie ihr sie eventuell von Genshin Impact, Zenless Zone Zero oder Wuthering Waves kennt, sprich ihr kauft nicht direkt einen bestimmten Charakter oder eine Waffe. Stattdessen erwerbt ihr Pakete, in denen dann der Zufall entscheidet, ob der gewünschte Inhalt drin steckt oder eben nicht – Glücksspiel lässt grüßen.

Und damit zurück zu Reverse: 1999, welches ähnlich monetarisiert wird. Rein spielerisch erlebt ihr derweil einerseits eine Art Visual Novel, während die Kämpfe rundenbasiert und mit einer Kartenmechanik ausgetragen werden. Am auffälligsten ist aber gewiss der visuelle Stil: Während die Charaktere in den Gefechten einen Chibi-Stil pflegen, orientieren sich die Karten überwiegend an Öl- und Popart-Gemälden.

Aber was hat das jetzt mit Assassin’s Creed zu tun?

Nachdem wir nun grob geklärt haben, was Reverse: 1999 überhaupt ist, kommen wir zu Assassin’s Creed: Wie passt das zusammen? Ehrlich gesagt, wissen wir das auch noch nicht. Denn Bluepoch hat am 3. Januar zwar die Kooperation mit einem ersten Teaser angekündigt, aber noch nicht viel verraten.

Bekannt ist lediglich, dass im Laufe des Jahres sowohl Assassin’s Creed 2 als auch Assassin’s Creed Origins ihren Weg in das Gacha-Spiel finden. Wie genau? Das bleibt offen, aber wir spekulieren mal, dass vermutlich Ezio und Kassandra als Hauptcharaktere an Bord sein werden.

Im entsprechenden Subreddit von Reverse: 1999 sorgt die Ankündigung trotzdem schon für überraschte wie erfreute Kommentare. „Das ist buchstäblich ein wahr gewordener Traum, meine Lieblingsserie mit einem meiner Lieblings-Gacha-Spiele“, schreibt etwa Nutzer oder Nutzerin CallMeAmakusa. Tery_ kommentiert es hingegen mit einem simplen „Was für eine Art, das Jahr 2025 zu beginnen LMAO“.

Falls ihr übrigens kein Interesse an Reverse: 1999 habt, könnt ihr 2025 natürlich trotzdem jede Menge Spaß mit Ubisofts Vorzeigereihe haben. Wir verraten euch, wie es mit Assassin’s Creed in diesem Jahr weitergeht.

