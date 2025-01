Assassin’s Creed: Das erwartet euch 2025 bei Shadows, Hexe, Black Flag Remake & mehr

In letzter Zeit hatte Ubisoft mit einigen Rückschlägen zu kämpfen, aber 2025 soll alles besser werden – dank Assassin’s Creed. Neben dem fest eingeplanten Shadows könnten noch weitere Projekte in den nächsten zwölf Monaten in den Fokus rücken.

Schließlich setzt Ubisoft laut zahllosen Gerüchten zukünftig noch stärker auf das Franchise. Bis zu fünf Spiele sollen sich in Entwicklung befinden und wir könnten demnächst einiges mehr über sie erfahren.

Assassin’s Creed Shadows macht den Anfang

Doch bevor Ubisoft zu sehr in die Zukunft blickt, liegt das Augenmerk erst einmal auf Assassin’s Creed Shadows. Das erscheint am 14. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S, nachdem der geplante Release im letzten Jahr verschoben wurde. Nun sollen es Naoe und Yasuke am Valentinstag für Ubisoft richten.

In Sachen Marketing hält sich Ubisoft aber noch überraschend zurück: Zwar gewährten die Entwickler*innen zuletzt vermehrt Einblicke in die veränderten und überarbeiteten Gameplay-Elemente, aber große Trailer oder entsprechende Werbekampagnen lassen noch auf sich warten. Gut möglich, dass diese aber schon bald in Angriff genommen werden.

Immerhin hängt am Abstecher ins feudale Japan auch die Zukunft von Ubisoft: Nachdem Star Wars Outlaws, XDefiant, Avatar: Frontiers of Pandora und viele weitere Titel des Unternehmens nicht die finanziellen Erwartungen erfüllen konnten, ist der Druck entsprechend groß beim nächsten Meuchelmörder-Spiel.

Welche Infos wir für 2025 noch erwarten

Neben Assassin’s Creed Shadows lässt Ubisoft intern wie extern noch an weiteren Projekten rund um das Franchise arbeiten, zu denen wir eventuell 2025 neue oder erste Infos erhalten. Dazu gehören unter anderem:

Assassin’s Creed Hexe : Der Ableger wurde bereits 2022 erstmals angekündigt, seitdem hüllt sich Ubisoft in Schweigen. Vorstellbar, dass wir aber in diesem Jahr einen neuen Teaser erhalten, der uns etwas mehr verrät.

: Der Ableger wurde bereits 2022 erstmals angekündigt, seitdem hüllt sich Ubisoft in Schweigen. Vorstellbar, dass wir aber in diesem Jahr einen neuen Teaser erhalten, der uns etwas mehr verrät. Assassin’s Creed Jade : Das Mobile-Spin-off sollte eigentlich 2023 erscheinen, wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben . Angeblich, weil Tencent die Entwicklung deutlich zurückgefahren hat. Ob ein Release überhaupt noch realistisch ist, bleibt abzuwarten, aber wenn, dann dürften wir wohl dieses Jahr wieder mehr zu Gesicht bekommen.

: Das Mobile-Spin-off sollte eigentlich 2023 erscheinen, wurde dann aber . Angeblich, weil Tencent die Entwicklung deutlich zurückgefahren hat. Ob ein Release überhaupt noch realistisch ist, bleibt abzuwarten, aber wenn, dann dürften wir wohl dieses Jahr wieder mehr zu Gesicht bekommen. Assassin’s Creed Codename Invictus : Ein Multiplayer-Ableger, der laut letzten Gerüchten ein klein wenig an Fall Guys erinnern soll. Auch hierzu könnte es 2025 erstmals mehr offizielle Informationen geben.

: Ein Multiplayer-Ableger, der laut letzten Gerüchten ein klein wenig an Fall Guys erinnern soll. Auch hierzu könnte es 2025 erstmals mehr offizielle Informationen geben. Assassin’s Creed 4 Black Flag: Offiziell ist ein Remake des Piraten-Serienteils noch nicht angekündigt, aber die Gerüchteküche ist seit Monaten am Brodeln. Angeblich soll sogar ein Release im November 2025 eine Option gewesen sein, durch die Verschiebung von Shadows habe sich aber der Zeitplan geändert. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

All das sind übrigens lediglich die Projekte, die seitens Ubisoft bestätigt sind oder zumindest in Insider-Kreisen als realistisch gelten. Intern sollen sich sogar noch mehr Spiele und andere Entertainment-Produkte rund um Assassin’s Creed in Entwicklung befinden.

Wozu wir 2025 auf jeden Fall mehr erfahren: Assassin’s Creed Infinity beziehungsweise dem Animus Hub, der zukünftig die zentrale Anlaufstelle für alles rund um das Franchise sein soll.