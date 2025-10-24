Assassin’s Creed: Dieses Spiel bekommt eine neue Version verpasst – jetzt ist es offiziell

Was lange in der Gerüchteküchen als Süppchen vor sich hin geköchelt hat, steht jetzt ganz offiziell auf der Karte von Ubisoft, auch wenn es noch nicht bestellt werden kann. Der neuestes Ableger der Assassin’s Creed-Reihe, das im altertümlichen Japan angesiedelte Shadows, darf nach mehrmonatigem Bestehen eine weitere Plattform kennenlernen.

Und zwar das letzte noch fehlende Puzzlestück der goldenen Aufstellung aller gängigen Konsolen inklusive dem PC, welches bisher gefehlt hatte: Die Nintendo Switch 2. Fans hatten darüber schon lange gemunkelt, jetzt aber haben sie die Bestätigung vom Publisher selbst. Dieser liefert sogar ein direkt ein Releasedatum mit, das gar nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Assassin’s Creed Shadows erreicht im Dezember die Nintendo Switch 2

Schon vor wenigen Wochen hatten wir berichtet, dass ein auf der Webseite einer französischen Supermarktkette aufgetauchter Eintrag Assassin’s Creed Shadows für die Nintendo Switch 2 beworben hat. Aufmerksame Fans ist dieser kleine Ausrutscher natürlich nicht entgangen, wodurch sich diese Information schnell verbreiteten konnte. Kurz darauf meldete sich auch der bekannte Leaker billbil-kun zu der Situation und stellte den 5. Dezember als Tag der Veröffentlichung in Aussicht.

Am 23. Oktober gab es dann auch schon die erste handfesten Informationen. Solche finden sich beispielsweise in Form eines Trailers, welcher auf den YouTube-Kanälen von Nintendo an eben jenem Tag hochgeladen wurde. Dieser stellt das Spiel über die Präsentation einiger besonders actionreicher Szenen vor und verrät ganz am Ende, dass Shadows schon am 2. Dezember die Nintendo-Bühne betreten soll, also sogar drei Tage früher als zuvor angenommen.

Lesetipp: Auch Fallout 4 wird für die Nintendo Switch 2 erscheinen

In der bevorstehenden Version werden alle bisher veröffentlichten Updates und kostenlose Zusatzinhalten enthalten sein. Das käufliche DLC die Klauen von Awaji jedoch nicht. Falls ihr das Spiel bereits auf einer anderen Plattform wie etwa der PS5 angefangen haben solltet, müsst ihr euch übrigens keine Sorgen darüber machen, auf der Switch 2 von vorne anfangen zu müssen. Dafür sorgt die Unterstützung von Cross-Progression. Die Konsole bringt übrigens noch ein einzigartiges Feature für den Titel, in dem Menüs wie etwa die Karte per Touchscreen steuerbar sind.

Während auf der einen Seite ein neuer Releases im AC-Universum ansteht, auch wenn dieser kein komplett neues Spiel bedeutet, sind an anderer Stelle Gerüchte laut geworden, dass ein möglicher Serienteil von Assassin’s Creed vorzeitig eingestampft wurde.

Quellen: YouTube / Nintendo of America