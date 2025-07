Assassin’s Creed: Entwickler bestätigt großes neues Projekt – „haben ein episches Abenteuer kreiert“

Seit einigen Jahren schweben die Pläne zwischen Spieleentwickler Ubisoft und dem Streaminganbieter Netflix so hin und her – jetzt ist es aber amtlich: Es wird eine Live-Action-Serie zu Assassin’s Creed geben. Dies bestätigten beide beteiligen Parteien jetzt offiziell.

Autoren und Produzenten stehen bereits fest, auch eine Rahmenhandlung wurde bereits verraten. Für die renommierte Videospiel-Reihe ist es eine neue Chance, nach dem gefloppten Kinofilm von 2016 ein weiteres Medium zu erobern.

Assassin’s Creed auf Netflix: „Macht, Gewalt, Sex und Rache“

Bereits seit 2020 gibt es die Vereinbarung zwischen dem Entwicklungsstudio Ubisoft und Netflix, neue Inhalte zu entwickeln. „Nach Jahren der intensiven Zusammenarbeit ist es erfreulich zu sehen, wie weit diese Vision inzwischen gediehen ist“, sagt Peter Friedlander, Netflix‘ Vizepräsident für Drehbuchserien. Jetzt ist es auch für das vielleicht bekannteste Franchise soweit. „Das Team hat mit Bedacht ein episches Abenteuer geschaffen, welches das Erbe der Assassin’s Creed-Reihe ehrt und langjährige Fans wie Neueinsteiger gleichermaßen einlädt.“

Federführend verantwortlich sein werden Roberto Patino (Sons of Anarchy, Westworld) und David Wiener (Homecoming, Halo), die sich als große Verehrer der Reihe outen: „Wir sind seit der Veröffentlichung im Jahr 2007 Fans von Assassin’s Creed. Jeden Tag, den wir an dieser Serie arbeiten, sind wir begeistert und voller Demut über die Möglichkeiten, die es uns eröffnet.“ Die Reihe ist bekannt dafür, sich über alle Zeitalter und den ganzen Globus zu strecken – von Italien in der Renaissance über das antike Griechenland bis hin zum feudalen Japan.

Lesetipp: Die Top 10 der Assassin’s Creed-Spiele im großen 4P-Ranking

Wo es uns in der Serie hin verschlägt, wird noch nicht verraten, aber es soll um den Konflikt zweier geheimer Organisationen gehen, die die Zukunft der Menschheit beeinflussen könnten und in entscheidenden historischen Ereignissen wegweisende Konflikte austragen. „Es geht um Macht, Gewalt, Sex, Gier und Rache“, so die Produzenten. „Aber vor allem geht es um den Wert menschlicher Beziehungen, über Kulturen und Zeiten hinweg.“

Wann die Assassin’s Creed-Serie erscheint, wurde dagegen noch nicht kommuniziert. Im Herbst startet auf Netflix mit Splinter Cell erst einmal eine andere Serie aus dem Ubisoft-Kosmos. Schon im letzten Jahr gaben sich in der Animationsserie Captain Laserhawk Charaktere wie Rayman oder Jade und Pey’j aus Beyond Good & Evil auf der Streamingplattform die Ehre. Eine andere Videospielverfilmung bekam diese Woche ebenfalls eine spannende Neuankündigung.

Quelle: Ubisoft-Newsroom