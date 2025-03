Assassin‘s Creed: Fans fiebern dem Remake eines Klassikers entgegen – “Könnten sie’s schaffen?“

Wenn es um die Assassin’s Creed-Reihe und den nicht enden wollenden Remake-Trend geht, hoffen nicht wenige Fans aktuell auf eine Neuauflage von Assassin’s Creed 4: Black Flag. Die Mixtur aus Kriegsführung auf hoher See und karibischem Setting sorgt bis heute für „sehr positive“ Bewertungen auf Steam. Ein anderes Kapitel, das Spieler*innen auch heutzutage noch tief ins Herz geschlossen haben, ist die sogenannte Ezio-Trilogie.

In Assassin’s Creed 2, Assassin‘s Creed: Brotherhood und Assassin’s Creed: Revelations wird die Geschichte von Ezio Auditore da Firenze erzählt. Ein*e Nutzer*in auf Reddit hat sich passend dazu die Frage gestellt „Könnte Ubisoft eines Tages ein Remake zu Assassin’s Creed 2 machen?“. Der Post enthält eine ausführlichen Aufschlüsselung, wie Ubisoft nach Meinung des Urhebers oder der Urheberin bei kommenden Remake-Projekten vorgehen sollte und wurde zum Zeitpunkt dieser Meldung mit ungefähr 2.700 Upvotes honoriert – hat entsprechendes Gewicht in der Community.

Wie könnte ein Remake zu Assassin’s Creed 2 aussehen?

Über 400 Worte hat iVirtualZero zu seiner oder ihrer Fragestellung „Könnten sie’s schaffen?“ aufs virtuelle Papier gebracht. Trotz der Implikationen des Wortlauts sollte sich Ubisoft nach User*in-Meinung zuerst auf die Remakes zum ersten Assassin’s Creed und eben oben erwähntem Black Flag konzentrieren – gesetzt den Fall, die Gerüchte rund um diese Neuauflagen bewahrheiten sich.

Stünde danach ein Remake der Ezio-Trilogie an, käme das nach Einschätzung des Thread-Erstellers oder der -Erstellerin einer Mammutaufgabe gleich, die man „unmöglich als ein einziges AC-Remake machen könnte“. Als Grund dafür gibt iVirtualZero die Schauplatz-Vielfalt der drei Action-Adventure-Spiele an. Das Ergebnis eines solchen Unterfangens entspräche, so beschreibt es die Person, dem „ehrgeizigsten Remake aller Zeiten“, und zwar „mit einer Größe von über 100 Gigabyte“.

Zum Vergleich: Ein Assassin’s Creed Valhalla bringt aktuell stolze 160 GB auf die Waage. Beim originalen Assassin’s Creed 2 in seiner heutigen Form auf Steam, sind es gerade mal schlappe 8 GB. Der Fan führt weiter aus, wie Ubisoft die Welt des zweiten Hauptspiels der Meuchelmörderreihe bereichern könnte – und zwar mit einer „viel größeren Karte inklusive gänzlich neuer Stadteile, erkundbaren Räumen im Inneren von Gebäuden“, oder auch „mehr Missionen, mehr Anpassbarkeit und neuen Inhalten wie DLCs“.

Ist das Ezio-Remake wirklich „unvermeidlich“?

Und in der Tat: Dieses fanseitig visionierte Remake-Projekt wäre eine Herkulesaufgabe für Ubisoft. Allerdings sieht iVirtualZero auch Potenzial für Kürzungen. So schlägt sie oder er vor, Ubisoft „müsste wahrscheinlich die Geschichte angesiedelt in der Gegenwart komplett streichen“. Aufgrund des Aufwands spricht sich die Person auch dafür aus, Remake-Projekte wie „Brotherhood müssten eigenständige Spiele werden“.

Die Reaktion mit den meisten Upvotes unter dem Posting stammt von Nutzer*in BrunoHM, fängt daher das Stimmungsbild eines nicht kleinen Teils der Community ein: „Es [ein Remake zu AC2] fühlt sich unvermeidlich an. AC2 galt als Ubisofts erstes Monster-Spiel, was die Menge der Inhalte angeht. Es gibt also genug, was man neu erschaffen und verbessern kann, ohne den Umfang über die Ambitionen des Originals hinaus zu erweitern“, so der Kommentarschreiber oder die Kommentarschreiberin.

Zugleich gibt er oder sie allerdings zu bedenken, man solle „die Ausführung des Remakes zu Black Flag abwarten“ – vorausgesetzt, ein solches befindet sich tatsächlich in der Mache. Apropos empfehlenswerte Einträge der Erfolgsreihe: Die vielleicht besten Assassin’s Creed-Spiele in unserem Top 10 Ranking.

