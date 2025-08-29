Assassin’s Creed für 3 Euro: Diesen Teil schnappt ihr für begrenzte Zeit zum Kleinstbetrag

Die Preisspanne für Videospiele ist groß, reicht in den häufigsten Fällen von kostenlos bis 90 Euro oder sogar mehr. Drei Euro, die bewegen sich eher am unteren Rand, lassen sich als Kosten eher mit einem belegten Brötchen in Verbindung bringen, obwohl selbst dafür noch erschwinglich. Eben jene Summe reicht aktuell aus, um an einen kompletten Assassin’s Creed-Teil heranzukommen.

Dafür müsst ihr bei Steam vorbeischauen, wo ihr den Rabatt vorfindet. Doch die Uhr tickt, noch bleibt zwar genügend Zeit, sich an der Aktion zu erfreuen, aber die näher rückende Deadline solltet ihr trotzdem im Auge behalten. Wer weiß schon, wann ihr das Spiel wieder zum bisherigen Tiefstpreis bekommt?

Assassin’s Creed Rogue bekommt ihr auf Steam für schlappe 2,99 Euro

Es ist der siebte Ableger der Assassin’s Creed-Reihe, der sich momentan auf Steam mit dicken Prozentzeichen schmückt. Namentlich ist der Titel mit dem Wörtchen Rogue gekennzeichnet. Er erschien erstmals im Jahr 2014, im Frühling des Folgejahres dann auch auf Valves Vertriebsplattform. In der Beschreibung auf der dortigen Shopseite präsentiert Ubisoft Rogue mit als „das bis jetzt finsterste Kapitel der Assassin’s Creed-Reihe“.

Schauplatz ist Nordamerika im 18. Jahrhundert. Zu dieser Zeit schlüpft ihr in die Rolle von Shay, beginnt als Mitglied eines Assassinen-Ordens, um dann eine komplette Wandlung zu durchlaufen, nach der ihr euch von euren einstiegen Verbündeten abwendet und Jagd auf Assassinen macht. Damit erlebt ihr die Reihe erstmals aus der Sicht der Templer, die sonst eure eingeschworenen Feinde sind.

In eurem Kampf gegen den Meuchelmörder-Klan greift ihr durch euren Seitenwechsel auf neue Fähigkeiten und Waffen zurück. Darunter Shays Luftgewehr, das sowohl im Fern- als auch im Nahkampf nützlich sein kann und welches sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Munition befüllen lässt, zum Beispiel speziellen Granaten. Im Idealfall seid ihr also bestens ausgerüstet, um auf eurer Reise von New York durch wilde Flusstäler und bis in den eisigen Norden eure Ziele auszuschalten. Dank verbesserter Adlersicht erkennt ihr diese sogar im Schutz ihrer Umgebung.

Normalerweise zahlt ihr 19,99 Euro, damit ihr Assassin’s Creed Rogue in eure Sammlung bei Steam aufnehmen dürft. Noch bis zum 11. September spart ihr beim Kauf 85 Prozent dieses Preises ein, es sind also nur 2,99 Euro fällig. Günstiger hat es das Spiel bisher nicht gegeben. Einen Rabatt für Mirage findet ihr zur Zeit zwar leider nicht vor, dafür bietet der Assassin’s Creed-Teil mit Neuigkeiten zu einem DLC Grund zur Freude.

