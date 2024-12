Assassin’s Creed: Grafik-Neustart für eines der besten Abenteuer – nach 15 Jahren

Die Meuchelmörder-Saga eines Assassin’s Creeds ist zusammen mit dem Release von Shadows im nächsten Jahr nicht nur reich an 14 Hauptteilen, auch arm an ikonischen Held*innen ist die Reihe wahrlich nicht. Die einen bevorzugen das Zwillingspaar Evie und Jacob Frye aus Assassin’s Creed Syndicate, die anderen zählen Kassandra aus Odyssey zu ihren Lieblingen. Doch ein Großteil der Spieler*innenschaft würde wohl zustimen: Ezio Auditore da Firenze ist bis heute der absolute Fan-Favorit.

Kein Wunder: Ezio absolvierte seinen ersten Auftritt, als die AC-Reihe noch vergleichsweise frisch war – und kann sogar seine eigene Trilogie vorweisen. Assassin’s Creed 2 (2009), Brotherhood (2010) und Revelations (2011) machen diesen Ezio-Dreiklang aus. Und trotzdem: Seit der Veröffentlichung von Assassin’s Creed 2 sind inzwischen volle 15 Jahre verstrichen. Grafisch verführt Teil zwei naheliegenderweise zu keinen Höhenflügen mehr. Zum Glück verhilft die Community dem zweiten Auftritt unseres Ezios zum lange hinfälligen Grafik-Update.

Wie andere, ähnliche Grafik-Projekte etwa zu Syndicate, von denen wir euch an dieser Stelle berichtet haben, wurde auch vorliegender Grafik-Shader auf Nexus Mods hochgeladen. Der Download des hausgemachten Shaders ist für euch kostenlos – einzige Voraussetzung ist, dass ihr bei Nexus Mods registriert und angemeldet seid. Der Kreativkopf erstellte eine Shader namens „Unity Reshahde“ – mit überraschendem Ergebnis: „[…] die Farbpalette [ähnelte] durch Zufall der von AC: Unity“, wie die Person schreibt. Laut mitgelieferter Installationsbeschreibung lässt sich der Shader sozusagen im Handumdrehen aufsetzen.

Dieser Shader aus der Fan-Schmiede beweist: In Ezios zweitem Kapuzen-Abenteuer steckt mehr Unity, als wir 2009 gedacht hätten. Credit: Ubisoft Entertainment / Ubisoft Montreal / Ubisoft Singapore

Und so funktioniert das Ganze: Zuerst müsst ihr die Datei „AC2-UnityReShade“ auf Nexus Mods herunterladen – danach in denjenigen Ordner schubsen, wo sich die .exe von Assassin’s Creed 2 befindet. Was das Feedback im Kommentarbereich von Nexus Mods angeht, sind die Reaktionen spärlich. Immerhin eine dortige Wortmeldung wie „Bester Reshade, den ich jemals installiert habe“ spricht für die Qualität des Gratis-Inhalts.

Apropos grafische Frischzellenkur für die Action-Abenteuer bis Action-Rollenspiele aus dem Hause Ubisoft: Auch bei Assassin’s Creed Unity hat die Community längst im Alleingang eine grafische Frischzellenkur verabreicht.

Quelle: Nexus Mods /@Boczekek