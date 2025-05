Assassins Creed: Großer Leak – So viele Spiele könnt ihr in den nächsten Jahren erwarten

Assassin’s Creed ist seit jeher (unter anderem) dafür bekannt, dass viele Teile der Reihe in relativ kurzer Zeit veröffentlicht werden. So zählt alleine die Hauptreihe seit dem ersten Spiel aus dem Jahr 2008 stolze 14 Einträge. Dazu kommen noch zahlreiche Ableger.

Wie es aussieht, soll es in einem ähnlichen Tempo weitergehen, auch wenn sich die Spiele von Entwickler Ubisoft seit einiger Zeit mit gemischten Rezensionen konfrontiert sehen. Das aktuelle Action-Adventure Assassin’s Creed Shadows liegt derzeit bei einem Metascore von 81 – also etwa auf dem Niveau der Vorgänger. Die Durchschnittsbewertung von 6,3 / 10 von über 3.500 Spieler*innen zeigt jedoch, dass viele nicht zufrieden mit dem Spiel waren.

Assassin’s Creed: 9 Spiele in 6 Jahren?

Bei Ubisoft laufen jedoch die Maschinen auf Hochtouren, schließlich sind schon einige Assassin’s Creed-Titel angekündigt und noch mehr in der längeren Pipeline. Wie Insider Gaming jetzt verrät, soll es eine Roadmap für die nächsten sechs Jahre geben, in denen wir nicht weniger als neun neue Assassin’s Creed-Spiele erwarten dürften. Mit genauen Release-Jahren sind sie zwar nicht versehen, zumindest die Reihenfolge scheint jedoch festzustehen.

Das voraussichtlich nächste Spiel der Reihe soll Assassin’s Creed Jade sein, das in China spielt und passenderweise auch vom chinesischen Hersteller Tencent entwickelt wird. Es soll ein Titel exklusiv für Mobilgeräte werden, die Entwicklung scheint aber seit geraumer Zeit brachzuliegen. Die Zeit bis zum nächsten Hauptteil der Reihe wird der Multiplayer-Titel Invictus überbrücken, in dem Spieler*innen mit bis zu 16 Personen in Matches gegeneinander antreten.

Etwa für den gleichen Zeitraum wird das bei Fans heiß ersehnte Remake für Assassin’s Creed Blackflag erwartet, das in der neuen Anvil Engine entwickelt wird und den Fan-Favoriten auf eine neue Ebene der Existenz hieven soll. Nach dem Ende des Supports von DLCs und Updates für Assassin’s Creed Shadows, der etwa bis zum Frühjahr 2027 dauern soll, geht es auf das nächste Hauptspiel Assassin’s Creed Hexe zu. Dieses wiederum soll etwa ein Jahr DLC-Support bekommen.

Lese-Tipp: Unser Test zu Assassin’s Creed Shadows

Mit Remakes und Multiplayer-Titeln

Danach steht ein RPG im Raum, welches derzeit noch auf den Arbeitstitel Scarlet hört. Tom Henderson von Insider Gaming vermutet, dass es sich hierbei um einen weiteren umfangreichen Teil handelt, der in Indien, dem Mittelmeerraum sowie dem Aztekenreich spielt.

Die folgenden Titel – Stardust, ein zweites Remake, das nach dem Release von Obsidian in Angriff genommen wird, sowie ein weiteres Multiplayer-Spiel namens Emerald – sollen binnen weniger Monate erscheinen. Darüber hinaus ist laut Henderson ein weiteres Action-RPG – zwei Jahre nach Scarlet – sowie nach einem weiteren Jahr noch ein drittes Remake in Planung.

Ein straffer Zeitplan und es wäre eine faustdicke Überraschung, wenn bis 2031 tatsächlich noch neun weitere Assassin’s Creed-Teile erscheinen – dieses Fan-Projekt sollte es dabei weiter aufblähen. Fans dürfte es aber freuen – trotz einiger Kritik rund um Shadows stehen ein Assassin’s Creed Hexe sowie das Blackflag-Remake in der Community hoch in Kurs.

Quellen: Insider Gaming, Metacritic