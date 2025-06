Assassin’s Creed: Frische Hinweise aufgetaucht – extrem beliebter Teil könnte bald Remake bekommen

Assassin’s Creed zählt mittlerweile etliche Teile, der jüngste entführt uns in das feudale Japan und lässt uns in die Rollen von Samurai Yasuke und Konoichi Naoe schlüpfen. Doch auch, wenn Shadows – so der Name des aktuellen Assassinen-Ablegers – weitestgehend auf positives Feedback stieß, hoffen Fans derweil auf die Rückkehr eines anderen, gefeierten Vertreters.

Die Rede ist vom vierten Teil der Hauptreihe, der auf den Namen Black Flag hört und seinerzeit Liebhabende ebenso wie Kritikerinnen und Kritiker gleichermaßen verzückte. Schon gute zwölf Jahre liegt der Release der gefeierten schwarzen Flagge bereits in der Vergangenheit, doch jüngsten Gerüchten und Hinweisen zufolge scheint das heißersehnte Remake tatsächlich in greifbare Nähe zu rücken.

Bekommt Assassin’s Creed 4: Black Flag eine Neuauflage? Hinweise verdichten sich

Nicht einmal den Hauch einer offiziellen Ankündigung bekamen wir bislang serviert, dies könnte sich nun allerdings schlagartig ändern: Entwickler Ubisoft nahestehende Partner äußerten sich in jüngerer Vergangenheit dazu, dass sich die Neuauflage von Assassin’s Creeds viertem Streich bereits in Entwicklung befinden könnte. Nun sind aber zusätzlich auch noch taufrische Datenbankeinträge auf Steam zum Black Flag-Remake an die Oberfläche gespült worden.

Im Repository des ursprünglichen Spiels wurden auf Valves Videospieldistributionsplattform nämlich gleich mehrere Änderungen bemerkt, die für die automatisch abgespielten Mini-Trailer auf der Produktseite via Browser oder Steam-App gedacht sind. Die Anpassungen wurden bereits vor einigen Wochen vorgenommen, gelten aber dennoch als extrem unüblich, wenn man den Release von Black Flag vor über zehn Jahren in Betracht zieht. Handelt es sich also wirklich um mehr als eine einfache Aktualisierung der etwas in die Jahre gekommenen Werbefilme?

Dafür sprechen zumindest die weiteren Hinweise, die seitens Ubisofts Partnern in Umlauf gebracht wurden. Hier fällt vor allem die Aussage des auf Sammlerstücke spezialisierten PureArts ins Gewicht, das im Rahmen eines Livestreams ankündigte, dass an neuen Inhalte mit dem Black Flag-Protagonisten Edward Kenway gewerkelt werden würde. PureArts zeigte sich in der Vergangenheit für zahllose offizielle Merchandise-Produkte aus der Welt von Assassin’s Creed verantwortlich und arbeitet eng mit Ubisoft zusammen, was die Glaubwürdigkeit noch einmal unterstreichen dürfte.

Zuvor äußerte sich auch Branchen-Insider Tom Henderson positiv bezüglich eines Remakes von Assassin’s Creed 4: Black Flag und veranschlagte, dass Ubisoft schon Ende 2025 mit einer Veröffentlichung planen würde. Dieser Zeitplan wurde allerdings bereits wieder verworfen, da es bei der Entwicklung von Shadows zu Verzögerungen kam. Henderson zufolge sei ein neuer Termin in der ersten Jahreshälfte 2026 realistisch.

Aufmerksame Beobachtende fassen die bevorstehende gamescom im August ins Auge und vermuten, dass der Publisher das Remake auf der Messe ankündigt. Welche Titel in der selben Liga wie der vierte Teil spielen, verraten wir euch in unserem großen Ranking aller Assassin’s Creed-Spiele.

