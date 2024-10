Assassin’s Creed: Höhepunkt des Syndicate-Ehrentags ist eine exklusive Statue – begrenzt auf 250 Stück

Welches ist euer liebstes Assassin’s Creed-Spiel? Sind es die neueren Titel mit hartem Einschlag in Richtung Rollenspiel, oder eher Serienteile nach klassischer Action-Adventure-Bauart? Solltet ihr eine Vorliebe für das viktorianische London hegen, könnte eure Wahl auf Assassin’s Creed Syndicate fallen.

Am 23. Oktober 2015 erschien der neunte Hauptteil der Reihe, in dem wir als Geschwisterpaar Evie und Jacob Frye eine eigene Straßengang hochzogen – oder die Bekanntschaft solcher historischen Persönlichkeiten wie Charles Dickens, Charles Darwin oder Karl Marx machten. Jetzt feiert das Spiel also seinen Geburtstag – und im selben Atemzug buhlt ein Anbieter von Sammlerstücken um eure Aufmerksamkeit.

Einmalige Gelegenheit oder gerissene Verkaufsaktion: neue Statue zu Assassin’s Creed Syndicate kommt

Wer seine Zugehörigkeit zur Nerd-Kultur blickschön und gut sichtbar für Besucher*innen ausstellt, könnte Pure Arts kennen. Der Produktanbieter aus hat sich darauf spezialisiert, wertige Sammlerstücke für Film- und Videospiel-Liebhaber*innen feilzubieten. Stöbert ihr durch den dazugehörigen Online-Shop, entdeckt ihr ziemlich zügig Statuen zu großen Spieleserien wie Resident Evil, The Elder Scrolls, Cyberpunk 2077 – oder eben Assassin’s Creed.

Um jetzt den Jubeltag für die beiden Frye-Zwillinge gebührend zu feiern, angelt der Anbieter mit einem vermeintlichen Schmuckstuck nach eurer Aufmerksamkeit. Und natürlich auch nach eurem Geldbeutel. „Macht euch bereit zur Feier mit der Statue zu Animus-Jacob & Evie im Maßstab ¼ – und zwar der Exklusiv-Edition! Vorbestellungen sind ab morgen [ab dem 24. Oktober] um 13:00 Uhr EST möglich! Limitiert auf nur 250 Stück!“, heißt es im zugehörigen Twitter-Posting. Wobei die angegebene Uhrzeit bei uns in Deutschland 19 Uhr abends entsprechen sollte.

Im selben Posting wird dann auch eine Verlosung angepriesen. Wie das Sammlerstück aussehen wird, oder mit welchem Preisschild es behangen ist, darüber bieten die Twitter-Meldungen keine Auskunft. Bei aller Fan-Liebe kann man solche Verkaufsaktionen mit explizit ausgeschriebener Verknappung („nur 250 Stück!“) selbstredend auch kritisch sehen – und sollte man als mündige*r Konsument*in auch. Bestes Beispiel dafür: Die nicht unschöne Action-Figur „Fallout Male Sole Survivor“, jene mit rund 180 US-Dollar wahrlich kein Pappenstiel ist.

Doch letztlich bleibt es – wir wiederholen uns – in der Verantwortung von Käufer*innen und Produktanbieter*innen, ob sie zusammenkommen. Wer es lieber ganz kostenlos hat: Im Zuge des Fallout Days wirft euch Bethesda gerade die offene Spielewelt von Fallout 76 nachgerade hinterher – zumindest für einige, wenige Tage.

