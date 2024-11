Assassin’s Creed plötzlich in Hogwarts Legacy: Dieser Kostenlos-Download ist mächtig magisch

Wer ein Assassin’s Creed-Spiel mag, feiert auch das Harry Potter-Spiel Hogwarts Legacy? Womöglich. Sowohl AC-Titel als auch das Action-Rollenspiel aus dem Potter-versum fahren eine offene Spielwelt, ein mehr oder weniger elaboriertes Kampfsystem auf – oder die Möglichkeit, seinen Charakter in unterschiedliche Mäntelchen zu stopfen.

Wieso also nicht eure*n Zauberschüler*in aus Hogwarts Legacy in die Kutte eines Fan-Lieblings aus der Meuchelmörder-Saga einkleiden? Geht nicht? Geht dank einer spaßigen Fan-Modifikation sehr wohl! Erkundet jetzt die virtuelle Zauber*innenwelt dank dieser kostenlosen Modifikation zum Fan-Liebling Ezio Auditore.

Verkleidet euch wie Ezio Auditore aus Assassin’s Creed II – in Hogwarts Legacy

Die mit Erscheinen von Assassin’s Creed Shadows im nächsten Jahr 14-teilige Hauptreihe ist wahrlich nicht arm an ikonischen Held*innen – unter denen wir alle unsere Favorit*innen haben. Für die eine ist es die resolute Kassandra aus AC: Odyssey, für andere das Geschwisterpaar Evie & Jacob Frye aus AC: Syndicate – doch die meisten kämen vermutlich darin überein, dass Ezio Auditore da Firenze derjenige Legacy Character mit der grellsten Strahlkraft ist. Nicht umsonst haben sich Fans weltweit ehrfürchtig mit einem „1459-1524 requiescat in pace“ vor dem 500. Todestag des Helden aus Assassin’s Creed 2, Bortherhood und Revelations verbeugt.

„Eene meene mei, flieg los, Kartoffelbrei!“ trifft auf „1459-1524 requiescat in pace“ dank der Fan-Mod. Credit: @ESTONLINE, @Lyniara – nexusmods.de

Nicht wenige werden also die Möglichkeit wertschätzen, im markanten weiß-rot gehaltenem Kapuzen-Outfit Ezios in die magische Welt von Quidditch und Bertie-Botts-Bohnen abzutauchen. Ezios Klamotte, so gesehen wie in Assassin’s Creed 2 (2009), steht euch auf Nexus Mods zum kostenlosen Download bereit. Sinnvoll gestaltet sich der Download natürlich nur dann, wenn ihr das kostenpflichtige Hauptspiel Hogwarts Legacy besitzt. Die offene Spielwelt, mit reichlich Fantasy-Elementen und noch mehr Magie, könnte übrigens nicht nur für Potterheads lohnen.

Denn in unserem 4P-Test konnte das Open-World-Rollenspiel Hogwarts Legacy von Avalanche Software (Cars 3: Driven to Win) eine amtliche 8.0er-Wertung abstauben. Auf der Pro-Seite verbuchte unser Test etwa die Atmosphäre und Detailverliebtheit, demgegenüber „Luft nach oben“ wurde bei der Story festgestellt. Wer schon jeden Winkel von Schloss Hogwarts ausgeleuchtet und jeden Zauberspruch geschmettert hat, kann also nun dank der Fan-Mod von Nexus Mod-Nutzerin Lyniara Mentor Eleazar Fig mit einem Dress im Stile des Ezio Auditore überraschen.

Ob damit einem Multiversum Tür und Tor geöffnet ist, wo Ezio Auditore da Firenze einem Lord Voldemort an die Gurgel geht? Wohl kaum. Aber wo wir bei Mixturen sind: Diese kostenlose Steam-Demo vermengt Assassin’s Creed: Black Flag und Valheim miteinander.

Quelle: Nexus Mods / @Lyniara