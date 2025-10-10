Assassin’s Creed: Ubisoft stampft neuen Serienteil wegen Politik ein – „Haufen Feiglinge“

Wie geht es nach Shadows mit Assassin’s Creed weiter? Natürlich einerseits mit weiteren Inhalten für den Japan-Ausflug, aber auch neue Serienteile sind längst in Planung, wie zum Beispiel das schon länger angekündigte Hexe.

Anhand von verschiedenen Gerüchten der letzten Jahre wissen wir aber, dass Ubisoft noch einiges mehr in Petto hat. Ein kommender Ableger erblickt aber offenbar nicht mehr das Licht der Welt, obwohl die Entwickler*innen sehr zufrieden mit dem Fortschritt gewesen sind. Trotzdem hat der französische Publisher vor wenigen Monaten den Daumen gesenkt – der Grund dafür ist besorgniserregend.

Assassin’s Creed: Serienteil nach dem Bürgerkrieg eingestellt

Wie Stephen Totilo bei Game File berichtet, hat Ubisoft im Juli dieses Jahres die Entwicklung eines neuen Assassin’s Creed-Spiels eingestellt. Den Informationen zufolge sollte der Serienableger nach dem Ende des US-Bürgerkriegs spielen, uns also in die Zeit der sogenannten Reconstruction (1863 bis 1877) versetzen. Ein durchaus heftiges Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten, in der der Süden wieder eingegliedert wird.

Der Protagonist sollte ein schwarzer Mann sein, der erst als Sklave in den Südstaaten gedient habe, aber fliehen konnte. Er landet anschließend im Orden der Assassinen und wird damit beauftragt, in den Süden zurückzukehren, um sich dort unter anderem dem Ku-Klux-Klan entgegenzustellen.

Lesetipp: Alle Assassin’s Cred-Spiele im großen Ranking

Die Entwicklung des neuen Assassin’s Creed-Spiels soll sich laut Insider Gaming noch in einer Konzeptphase befunden haben. Dennoch seien die Beteiligten optimistisch und vor allem begeistert gewesen, weshalb die Entscheidung, das Projekt einzustellen, aus dem Nichts gekommen sei. Vor allem die Gründe stoßen auf Nichtverständnis.

Ubisoft fürchtet politisches Klima

Laut Totilos Bericht habe das Management wegen zwei entscheidenden Punkten die Reißleine gezogen. Zum einen habe die Führungsebene erneute Kritik aus sozialen Netzwerken erwartet, wie es schon bei Assassin’s Creed Shadows und Yasuke der Fall gewesen ist. Darüber hinaus würde Sorge bestehen, dass die politische Situation in den USA weiterhin angespannt bleibt.

„Zu politisch in einem zu instabilen Land, um es kurz zu machen“, habe es eine Quelle gegenüber Game File zum Ausdruck gebracht. Geplant sei der Release für das Geschäftsjahr 2028 gewesen, vermutlich also für den Oktober 2027. Dies sei allerdings mittlerweile vollständig vom Tisch.

Auch bei den Fans trifft die Entscheidung auf viel Widerstand. „Ein Haufen Feiglinge, was ist denn so schlimm daran, gegen den KKK zu kämpfen? Das sollte doch um Himmels willen niemals ein Problem sein“, schreibt zum Beispiel AntonioWilde auf Reddit. „Es ist erbärmlich, sich den 1 Prozent der Leute zu unterwerfen, die sich über Shadows aufgeregt haben, vor allem, da es sich richtig gut verkauft hat“, heißt es in einem anderen Beitrag.

Ob sich Ubisoft mit dieser Einstellung einen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten. Demnächst geht es für die Reihe erst einmal mit einem kostenlosen DLC für Assassin’s Creed Mirage weiter, der vor kurzem offiziell enthüllt wurde.

Quelle: Game File, Insider Gaming, Reddit / @AntonioWilde, @Deep_ln_The_Heart