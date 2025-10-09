Assassin’s Creed: Kostenlose Erweiterung erfüllt brennenden Fan-Wunsch – und bringt weitere wichtige Anpassungen

Eine äußerst erfreuliche Nachricht erreicht Assassin’s Creed-Fans in diesen Tagen. Und dabei besonders jene, die den Ableger mit Namen Mirage besitzen. Denn die vor einigen Wochen angekündigte, komplett kostenfreie Erweiterung, hat Ubisoft nun enthüllt.

Deren Umfang lässt staunen, dass hierfür kein Geld verlangt wird. Nicht nur bringt das Update eine ganz neue Abzweigung der Story, auch haben sich die Entwickler*innen überlegt, generelle Verbesserungen an dem Spiel vorzunehmen, die bei Fans für große Freude sorgen. Insbesondere ein Detail sticht dabei hervor.

Assassin’s Creed Mirage: DLC lässt gesamtes Spiel anders erleben

Am 6. Oktober 2025 fiel der Vorhang zum kommenden DLC für Assassin’s Creed Mirage und endlich sind konkrete Informationen bekannt. Es handelt sich um ein kostenfreies Update, das allen Besitzer*innen des Hauptspiels ab dem 18. November zur Verfügung stehen soll. Bis zu sechs Stunden zusätzliche Spielzeit könnt ihr damit verbringen, während ihr Hauptcharakter Basim kurz vor dem Beginn des eigentlichen Finales auf eine Reise begleitet, bei der er auf den Spuren seinen verlorenen Vaters wandelt. Diese führt ihn in die neue Region AlUla, welche unter der Bedrohung einer gefährlichen Banditenbande leidet.

Neben der neuen Hauptmission und weiteren Sidequests, dürft ihr euch auch auf Änderungen einstellen, die sowohl im neuen Gebiet als auch in der bekannten Spielwelt greifen. Darin inbegriffen ist unter anderem die Wiederspielbarkeit von Missionen, welche mit neuen Challenges wie Zeitbegrenzungen oder Handicaps einhergeht und für deren Bewältigung euch Belohnungen zukommen.

Lesetipp: Assassin’s Creed Shadows für PS5 kurzzeitig günstig sichern

Worüber Fans sich allerdings besonders freuen, ist die Möglichkeit, den manuellen Sprung zu aktivieren, sodass ein Hüpfer jederzeit selbst verursacht werden kann. Darüber hinaus ist es nun ebenso erlaubt, auch ohne klare Landeoption seitlich oder rückwärts Absprünge zu vollführen. Und auch in Sachen Schwierigkeitsgrad hat sich was getan, hier habt ihr bald zwei weitere Auswahlmöglichkeiten. Basim erhält außerdem eine neue Fähigkeit in seinem Skilltree, die es ihm erlaubt, alle Modifikationen der Stufe 1 an seiner Ausrüstung anzubringen. Eine neue Stufe 3-Modifikation ist ebenfalls mit am Start.

Mehr zu den Hintergründen des DLC für Assassin’s Creed Mirage lest ihr derweil in unserem ersten Artikel rund um dessen Enthüllung, in dem wir auch die durchaus kritisch betrachtbare Finanzierung beleuchten.

Quellen: Steam / Assassin’s Creed Mirage