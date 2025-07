Assassin’s Creed: Leak enthüllt mysteriösen PlayStation-Code – das könnte er bedeuten

Mit Assassin’s Creed Shadows hat es dieses Jahr erst einen großen Serienteil gegeben, der noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Trotzdem will Ubisoft offenbar noch einmal nachlegen und das Franchise weiterhin ordentlich melken.

Dies deutet zumindest aktuell ein in der Szene bekannter Leaker an, der in den Untiefen des PlayStation Networks über einen mysteriösen Code gestolpert ist. Offenbar könnte eine Ankündigung eines weiteren Assassin’s Creed-Spiels schon kurz vor der Tür stehen.

Assassin’s Creed: Remake oder Multiplayer?

Wir erinnern uns kurz: Neben Assassin’s Creed Shadows lässt Ubisoft derzeit außerdem an Hexe, am Mobile-Ableger Jade und weiteren, nicht näher bekannten Spielen der Reihe arbeiten. Gerüchten zufolge soll es unter anderem ein Remake von Black Flag geben und auch ein Multiplayer-Spin-Off befindet sich dem Vernehmen nach in Entwicklung.

Theoretisch also genügend Stoff, um Fans die nächsten Jahre noch ordentlich Unterhaltungswerte zu bieten. Vielleicht aber auch schon deutlich früher, wie der in der Regel gut informierte Twitter-Account PlayStation Game Size berichtet. Dieser hat Ahnung davon, wie er an versteckte Inhalte innerhalb des PlayStation Networks gelangt und will nun ein Update zur Assassin’s Creed-Reihe entdeckt haben.

Im Endeffekt handelt es sich um einen Produktcode, der für Normalsterblich sehr gewöhnlich aussieht. Laut dem oder der Twitter-Nutzer*in soll sich die Buchstaben- und Zahlenreihe allerdings definitiv auf ein neues Assassin’s Creed-Produkt beziehen. In den Kommentaren schließt er oder sie zudem aus, dass es sich um den Shadows-DLC Klauen von Awaji, Hexe oder Jade handelt. Als wahrscheinlich gilt daher: Remake von Black Flag oder der Multiplayer-Ableger Invictus, so die aktuelle Lage.

Folgt die Ankündigung bei der gamescom?

Wie viel Wahrheit in den Aussagen von PlayStation Game Size steckt, bleibt natürlich abzuwarten. Gerüchte um die beiden genannten Titel gibt es aber schon länger, insbesondere die Neuauflage des Piraten-Ausflugs von Assassin’s Creed ist immer wieder Thema. Mittlerweile gilt als nahezu gesichert, dass sich dieses in Entwicklung befindet – nur die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Sollte der jetzt gefundene PSN-Eintrag tatsächlich eine zeitnahe Ankündigung vermuten lassen, dann spekulieren wir jetzt einfach mal auf die gamescom. Auf der Mitte August stattfindenden Spielemesse ist der französische Publisher auf jeden Fall vertreten, präsentiert unter anderem Anno 117: Pax Romana.

Da ist gewiss noch Platz für eine Neuankündigung, um den jüngst neu gewonnenen Fokus auf Assassin’s Creed effizient zu nutzen. Doch bevor es dazu eventuell kommt, könnt ihr jetzt erst einmal das neue kostenlose Update für AC Shadows herunterladen.

