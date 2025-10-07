Assassin’s Creed: Ubisoft schenkt euch brandneuen Release – „sieht echt fantastisch aus“

In der Regel hat Ubisoft nicht viel zu verschenken, aber im Falle von Assassin’s Creed könnt ihr euch noch in diesem Jahr über kostenlosen Inhaltsnachschub freuen – allerdings gar nicht für den jüngsten Release namens Shadows.

Stattdessen erhält, wie schon vor einigen Wochen verkündet, Assassin’s Creed Mirage einen neuen DLC. Beziehungsweise den ersten, denn eigentlich war für das Spin-Off-Abenteuer von 2023 gar nichts mehr geplant. Nun könnt ihr aber bald in das Tal der Erinnerung aufbrechen, ohne einen einzigen Cent hinblättern zu müssen.

Assassin’s Creed Mirage: Das erwartet euch im neuen Gratis-DLC

Die komplette Enthüllung von Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung fand am 6. Oktober um 18:00 Uhr statt. In einer ausführlichen Vorstellung gewährt Ubisoft schon einen ersten Blick darauf, was uns in der Erweiterung, die offiziell am 18. November erscheint, erwartet. Im Mittelpunkt stehen Protagonist Basim und Begleiter Dervis, die in eine neue Wüstenlandschaft treten.

Dabei handelt es sich um al-Ula, eine Oase, die im heutigen Saudi-Arabien liegt. Dort sucht Basim nach seinem Vater, über den wir im Laufe der Mirage-Handlung erfahren, dass er doch noch lebt. Spielerisch bleibt die Erweiterung den üblichen Stärken treu: Wir erkunden, klettern, schleichen und meucheln uns durch Feinde. Neu ist, dass wir ab sofort auch manuell springen können.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Assassin’s Creed Mirage

Bemerkenswert ist, dass ihr für das Tal der Erinnerung nichts zahlen müsst. Stattdessen ist es Teil eines größeren Updates zum zweiten Geburtstag von Assassin’s Creed Mirage. Die Entscheidung, dem kleineren Serienteil neue und vor alle kostenlos Inhalte zu spendieren, ist jedoch nicht unbedingt nur Ubisofts eigene Entscheidung gewesen.

Saudi-Arabien hat Entwicklung finanziert

Ungeachtet der Vorfreude der Fans („Das sieht echt fantastisch aus. Das kostenlose Update enthält so vieles, was sich die Fans gewünscht haben.“), sei der Hinweis angebracht: das Geld für die Entwicklung kommt zu einem Teil von der Savvy Games Group, einem Publisher, der wiederum zum Public Investment Fund (PIF) aus Saudi-Arabien gehört. Wie passend, dass die Handlung des DLCs an einem Ort spielt, der heutzutage zum Wüstenstaat gehört und nach und nach ausgebaut werden soll, unter anderem mit einem großen Flughafen.

Inwiefern die Savvy Games Group auch inhaltliche Entscheidungen zur Erweiterung mitgetragen hat, ist unklar. Ubisoft betont allerdings, dass es keine Einflussnahme von Außen gegeben habe. Das zuständige Team habe zu jeder Zeit die komplette kreative Kontrolle innegehabt.

Dennoch sei, wie auch schon bei dem kürzlich angekündigten Investoren-Verkauf von Electronic Arts, angemerkt, dass es sich bei Saudi-Arabien um einen problematischen Staat handelt, in dem Meinungs- und Pressefreiheit stark eingeschränkt ist. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr bei den Kolleg*innen von Amnesty International.

Stillstand gibt es übrigens bei Ubisofts erfolgreichster Reihe nicht: Trotz des DLCs für Assassin’s Creed Mirage arbeitet der französische Konzern längst am nächsten großen Serienteil – Assassin’s Creed Hexe.

Quelle: YouTube / Ubisoft, Amnesty International, Reddit / @nstav13