Assassin’s Creed-Überraschung: Ubisoft schenkt euch ein brandneues Spiel – „Habe darauf gewartet“

Ubisoft veröffentlicht so mir nichts, dir nichts ein brandneues Assassin’s Creed-Spiel – und noch dazu komplett kostenfrei? Ja, das ist korrekt. Aber Achtung: Spielekonsole oder Gaming-Rechner dürft ihr ausgeschaltet lassen. Denn diesen neuesten Release findet auf eurem Mobilteil statt – und bietet vor allem Futter für euren Intellekt.

Die jüngst herausgegebene Mobile App fußt auf dem Game Assassin’s Creed: Mirage. Wir erinnern uns: in dem 2023 herausgekommenen Adventure meuchelten wir uns durch das Bagdad des 9. Jahrhunderts. Spielerisch ging’s mehr in richtiger klassischer Assassin’s Creed-Action und weg vom Rollenspiel-Gameplay. Mit Medieval Baghdad wurde jetzt die auch aus anderen Serienteilen bekannte Discovery Tour in eine eigene Applikation für das Smartphone ausgelagert. Ein Gratis-Release, der so manchen Fan entzückt.

Assassin’s Creed: Mirage – neue App Medieval Baghdad veröffentlicht

Diese neuveröffentlichte Discovery Tour App ist übrigens sowohl für Android- als auch Apple-Geräte beziehbar – in beiden Fällen ganz kostenfrei. Zum Zeitpunkt dieser Meldung wurde die Android-Version bereits über tausendmal heruntergeladen (Stand: 5. September), fällt aber beispielsweise bei Apple mit einer Download-Größe von 768,9 Megabyte für App-Verhältnisse relativ gewichtig aus. Zum Vergleich: Der Messenger-Dienst WhatsApp bringt 118 MB auf die Waage. Doch natürlich bietet Medieval Baghdad spannenderes als minutenlange Sprachnachrichten …

Twitter-Bekanntmachung des offiziellen Assassin’s Creed-Auftritts:

Diese Disovery Tour zur Assassin’s Creed: Mirage fährt faszinierende Einblicke in das Leben, die Orte und überhaupt die Kultur des damaligen Bagdads auf. Dabei ist die App in zwei Hauptbereiche unterteilt. In Kodex öffnen informiert ihr euch über Geschichte, Kunst & Co. rund um die mittelalterliche Wüstenstadt. Hingegen bei Bagdad erkunden geht’s verspielter zu, denn im Rahmen von Minispielen und auf einer Karte der Stadt auswählbarer Missionen, schlagt ihr euch durch die Metropole.

Als Sprachen für die App sind neben Deutsch und Englisch auch Arabisch, Französisch, Italienisch und Spanisch auswählbar. Und wer Assassin’s Creed-Fan ist, aber aus nachvollziehbaren Gründen auf ein Smartphone verzichtet, kann Medieval Baghadad auch per Desktop- oder Tablet-PC erkunden – und zwar ganz einfach über den entsprechenden Webauftritt. So manche*r feiert diesen feinen Release, was solche Wortmeldungen auf Twitter zeigen: „Habe darauf gewartet“ oder „Oh mein Gott, warte, das ist so aufregend“.

Auch für Personen, die ein Interesse an Geschichte haben, oder sich für interaktive Bildungsinhalte interessieren, doch weniger Berührungspunkte mit Gaming haben, könnte diese App lohnen. Jedoch nicht nur auf dem Mobilknochen wird Nachschub für Assassin’s Creed Mirage herbeigeschafft – was die Fanbase nicht minder entzücken dürfte.

