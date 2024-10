Assassin’s Creed Mirage: Wüstendiamant im neuen Orient-Glanz – Grafiktraum als Download

Nach über einem Jahr ist Assassin’s Creed Mirage doch noch endlich auf der Vertriebsplattform Steam erschienen. Das könnte nicht nur diejenigen freuen, die Valves Plattform Treue schwören, sondern lässt auch eine willkommene Brücke schlagen, bis wir mit Ninja Naoe und Samurai Yasuke endlich ins feudale Japan aufbrechen – mit Assassin’s Creed Shadows am 14. Februar 2025.

Das Action-Adventure klassischer Bauart rund um Kuttenträger Basim jedenfalls sorgt mit über 1.600 größtenteils positiven Rezensionen auf Steam für einen wohlwollenden Grundtenor. Dafür fiel die Anzahl der Spieler*innen zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen von AC: Mirage eher enttäuschend aus – zumindest verglichen mit anderen Assassin’s Creed-Neuveröffentlichungen. Wer dessen ungeachtet gerade sowieso als Basim durch Bagdad turnt, kann beim Spiel nochmal jetzt nochmal grafisch nachpolieren.

So lässt sich Assassin’s Creed Mirage im neuen Glanz erleben

Mit Syndicate, Unity und Origins hat es Ultimate Graphics schon unter Beweis gestellt: Seine auf Nexusmods bereitgestellten Shader für einige ohne nicht gerade an Schauwerten armen Assassin’s Creed-Spiele, werden dank seiner Download-Angebote grafisch nochmal feinjustiert. Ob euch die neue Präsentation zusagt, bleibt Geschmackssache – doch bevor ihr euch irgendwelche Presets auf die Festplatte schaufelt, winkt mal wieder ein dazugehöriges YouTube-Video.

Bedenkt auch: Dieser Shader wurde schon vor knapp einem Jahr auf Nexusmods hochgeladen. Da Assassin’s Creed Mirage jedoch erst kürzlich auf Stream aufgeschlagen ist, möchten wir euch den frischen Sehgenuss für die offene Spielewelt von Ubisoft Bordeaux nicht vorenthalten.

Im Verlauf des fast viertelstündigen Clips schlendert ihr als Basim im gemächlichen Schritts über einen Marktplatz – während um euch herum Händler*innen miteinander feilschen, Kinder herumalbern oder ein Haushuhn herumstolziert. Bald geht ihr in einen sportlicheren Laufschritt über und macht das, was man in einem Assassin’s Creed-Spiele halt so machte: Kehlen letal punktieren, auf die Spitze jedweder Gebäude kraxeln, oder einfach nur die Aussicht auf das Bagdad des neunten Jahrhunderts genießen.

Was bietet euch dieser Shader für Assassin’s Creed Mirage?

Falls ihr das Gezeigte in euer Assassin’s Creed-Abenteuer übertragen wollt, oder allgemein auf der Suche nach einem realistischeren Look für Mirage seid, könnt das Download-Angebot auf Nexusmods für euch lohnen. Zumindest die Beschreibung zu „Ultimate Mirage Graphics With SSRTGI“ verspricht genau das – oder wie dort nachzulesen steht: „Wenn ihr realistischere Farben mit weniger Gelb oder Orange, dafür verbessert mit Screen Space Ray Tracing sucht, seid ihr an der richtigen Adresse“. Wen dieses grafische Versprechen lockt, befolgt die von UltimateGraphics bereitgestellte Installationsanleitung in sechs Schritten.

Die entsprechende Kommentarsektion auf Nexusmods ist spärlich befüllt – dann doch mit teils euphorischen Wortmeldungen wie „Erstaunliche Mod! Farben und Licht sind perfekt, wirklich eine beeindruckende Arbeit“ oder „Einer der besten ReShades, die ich jemals gesehen habe“. Übrigens: Sollte euch Installation oder Ausführung des Shaders vor Herausforderungen stellen, kann es wie immer hilfreich sein, die Communtiy auf Nexusmods freundlich anzustupsen.

Quellen: Nexusmods / @Ultimate Graphics, @lokeole, @TheMercsAssassin, YouTube / @Ultimate Graphics