Assassin’s Creed: 17 Jahre und 1.301 Erfolge später hat ein Fan die Reihe wirklich „durchgespielt“

Die Assassin’s Creed-Reihe wird in diesem Jahr 17 Jahre alt und umfasst bereits unzählige Spiele und hat abertausende Fans. Einer von ihnen ist allerdings besonders am Ball geblieben und hat mittlerweile sämtliche Erfolge freigeschaltet, die man überhaupt bekommen kann.

Dabei sind nicht nur die reinen Hauptspiele gemeint, die bekanntlich mittlerweile unfassbar viel Lebenszeit kosten. Nein, darunter befinden sich auch ein paar kuriose Ableger, die ihr eigentlich gar nicht mehr spielen könnt. Kein Wunder, dass der oder die Nutzer*in in den Kommentaren scherzhaft als „richtiger Assassine“ bezeichnet wird.

Assassin’s Creed: Wie lange dauert es, die Reihe vollständig durchzuspielen?

Im Xbox-Subreddit veröffentlichte N3croscope ihre oder seine vielleicht bislang größte Errungenschaft: Die Person hat alle 1.301 Erfolge in der Assassin’s Creed-Reihe auf der Xbox freigeschaltet. Dafür hat es auch nur 25 Spiele benötigt sowie eine laut Screenshot angegebene Zeit von 1.264 Stunden – das nennt man mal Leidenschaft.

In der Liste befinden sich aber nicht nur die bekannten Teile, von Assassin’s Creed aus dem Jahr 2007 bis hin zu Mirage, sondern auch ein paar obskure Ableger. So gab es etwa auf dem mittlerweile längsten eingestellten Windows Phone-Betriebssystem Altair’s Chronicles HD oder ein Assassin’s Creed Pirates, die mitunter heutzutage gar nicht mehr spielbar sind.

Beeindruckender, wenn man es so bezeichnen möchte, sind aber gewiss die Erfolge in Assassin’s Creed Valhalla und Odyssey, die aufgrund ihrer Größe vermutlich die meiste Zeit gekostet haben. Allerdings sollte man ebenso nicht die Achievements im Multiplayer-Modus unterschätzen. Mittlerweile sind die Serienteile immerhin wieder reine Singleplayer-Erlebnisse.

Assassin’s Creed Shadows bereits im Blickfeld

In den Kommentaren zeigen sich viele Nutzer*innen interessiert oder beglückwünschen N3croscope zum bemerkenswerten Erfolgen. Serpents-Chalice schreibt etwa „Bro wird zum echten Assassinen befördert werden“, während ebenso eingeworfen wird, dass sie oder er in Wahrheit eher für Abstergo, der Templer-Gruppierung, arbeitet.

N3croscope erklärt dort auch, wie viel Zeit einzelne Spiele benötigt haben. Für Unity werden 120 Stunden erwähnt, während es bei Valhalla sogar über 300 Stunden sind. Außerdem geht hervor, dass er oder sie offenbar erst die 26. Person weltweit ist, die alle Assassin’s Creed-Erfolge freischaltet hat.

Mit dem kommenden Ableger im feudalen Japan will N3croscope übrigens erneut alle Erfolge in Angriff nehmen. Was euch im nächsten Serienteil alles erwartet, haben wir für euch derweil in unserer Übersicht zu Assassin’s Creed Shadows zusammengefasst.