Assassin’s Creed: Next-Gen-Grafik für das Original – Fan-Traum mit Hindernissen

Das allererste Assassin’s Creed aus dem Jahre 2007 hat den Grundstein dafür gelegt, was jetzt, 17 Jahre und 13 Hauptteile später, in ein ganzes Gaming-Franchise gemündet hat. Denn neben Videospielen gibt es zu der Meuchelmörder-Saga längst auch Romane, Comics, einen leidlich gelungenen Kinofilm mit Michael Fassbender oder sogar ein Kochbuch. Und Anfang nächsten Jahres schleicht sich bereits Assassin’s Creed Shadows als 13. Hauptteil heran.

Doch auch im Jahre 2024 kann es lohnen, das Original von Ubisoft Montreal nochmal neu zu erleben. Und wessen Augen angesichts der mittlerweile betagten Schauwerte jucken, kann längst mithilfe von Fan-Mods Abhilfe schaffen. Wäre da nicht ein Pferdefuß, über den wir stolpern.

Dank Fan-Mod erstrahlt das erste Assassin’s Creed im neuen Glanz

Emsige Fans schrauben nicht erst seit gestern an frischen Shadern für die Assassin’s Creed-Reihe. Wie aufmerksame Leser*innen von 4P natürlich längst wissen, werden Syndicate oder Unity längst um zeitgemäße Licht- und Schatteneffekte bereichert. Denn seien wir mal ehrlich: Egal, wie sehr wir uns von Grafik-Fetischist*innen distanzieren wollen, von den optischen Eindrücken eines Valhalla oder Odyssey können wir uns mitnichten freimachen. Da kommt uns eine grafische Frischzellenkur wie die von KTMX zupass.

Hinter dem kryptischen Kürzel verbirgt sich ein Online-Auftritt, bei dem sich die dahinterstehende Person auch auf Grafik-Modifikationen spezialisiert hat. Eine dieser Mods nennt sich „Assassin’s Creed 1 Remastered Project„. Was wir im Verlauf der etwas mehr als acht Minuten zu sehen bekommen, ist die altvertraute Spielwelt aus Assassin’s Creed (2007) – ergänzt um neue Texturen, zeitgemäße Licht- und Schatteneffekte und mehr. In der Beschreibung zum YouTube-Video heißt es, das Ganze wäre in etwa so, „als hätte AC1 ein Remaster oder Remake für PS5, Xbox Series X oder Next-Gen-PCs“ verpasst bekommen.

Das dazugehörige YouTube-Video konnte dank seiner Bildgewalt Aufrufe im fünfstelligen Bereich erzielen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Falle einer offiziellen, grafischen Grundsanierung aus dem Hause Ubisoft, würde eine frische Grafik vermutlich nochmal mehr zum Augenschmaus werden. Doch auch vorliegendes Grafik-Update weiß zu begeistern – dafür stehen YouTube-Kommentare wie „König der Grafik-Mods“, „Großartige Leistung“ oder „Das sieht wunderschön aus“. Wer jetzt exakt diese Fan-Vorlage über sein Assassin’s Creed stülpen möchte, könnte jedoch frustriert werden.

KTMX bietet zwar einen entsprechenden Download-Link über seine Webseite an, schickt sogar eine Installations-Anleitung in Videoform hinterher, aber dennoch: Bei unserem Versuch, das Preset herunterzuladen, blockte uns die Meldung „Die Datei ist nicht vorhanden“ ab. Mit unserer Erfahrung stehen wir nicht alleine da: Auch in den Kommentaren zur Installations-Anleitung auf YouTube monieren mehrere Nutzer*innen „Das Preset vom Google Drive ist verschwunden“ und Ähnliches.

Das ist für diesen speziellen Fall ärgerlich – doch Vollblut-Spieler*innen wissen selbstverständlich: Das Internet ist vollgestopft mit ähnlichen, grafisch ebenso hübschen Fan-Projekten. Solche zu Assassin’s Creed Mirage oder Assassin’s Creed Origins sind da nur zwei Beispiele.

Apropos Klassiker im neuen Grafik-Gewand: Auch einen Horror-Spiel wie Resident Evil 5 könnt ihr ziemlich zügig aufhübschen – dank Fan-Power.

Quellen: KTMX, YouTube / @KTMX, @playscore1305, @Magabes_, @reflections6996, @teodortodorov4712