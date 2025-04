Assassin’s Creed: Nur noch dieses Wochenende – zwei absolute Gaming-Highlights verdammt günstig

Was spielt wahlweise im Ptolemäischen Ägypten oder in der Karibik rund ums Jahr 1720, ist vollgestopft mit ausgefuchsten Meuchelmörder*innen – und noch dieses Wochenende besonders preisgünstig auf Steam abzustauben? Kenner*innen von Ubisofts langjähriger Zeitreise-Reihe wissen natürlich längst: Hier ist die Rede von Assassin’s Creed Origins beziehungsweise Assassin’s Creed Black Flag.



Zwei Einträge in der AC-Franchise, die zu den beliebteren Titeln zählen – und nicht nur bei all jenen, die ihr Archäologie-Studium nochmal hautnah nacherleben möchten, oder von einem beruflichen Neuanfang als Freibeuter*in träumen. Denn obwohl Origins Kritiken zufolge eher schwach erzählt, das Kampf- und Stealth-System von Black Flag unter heutigen Gesichtspunkten altbacken wirkt, werden beide Title „sehr positiv“ auf Steam bewertet – und dieses Wochenende verflixt preisgünstig angeboten.

Assassin’s Creed auf Steam: Origins und Black Flack dieses Wochenende sehr günstig

Bedenkt: Die beiden Angebote zu Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed 4: Black Flag enden bereits am 27. April. Wer also Samstag und Sonntag noch auf der Suche nach spielerisch wertvollen Schnäppchen mit Meuchelmörder*innen-Faktor ist, könnte hier schwach werden. Richtig günstig wird es bei Origins – anstelle der ansonsten anfallenden 60 Euro, müsst ihr aktuell gerade mal 9 Euro aufwenden. Ihr spart also ordentliche 85 Prozent gegenüber dem handelsüblichen Verkaufspreis.

Lesetipp: Assassin’s Creed: Dieses XXL-Projekt ist ein absoluter Fan-Traum

Angesichts eines Triple-A-Spiels, in das ihr bei Gefallen mindestens rund 50 Spielstunden reinbuttern dürftet, kein schlechtes Preisleistungsverhältnis. Zudem für ein wenig mehr Geld könnt ihr direkt nochmal richtig ins Antike Ägypten starten. Weil: Die Deluxe Edition von Origins kostet aktuell gerade mal noch 10,50 Euro, bei der Gold Edition sind es marginal mehr 13,50 Euro – wieder spart ihr jeweils 85 Prozent im Vergleich zum Standardpreis.

Wer hingegen allergisch auf ägyptische Gottheiten reagiert, kann – wie eingangs erwähnt – alternativ mit Assassin’s Creed 4: Black Flag sozusagen einem Captain Jack Sparrow Konkurrenz machen. Gerade mal 12 Euro möchte Ubisoft von euch, damit ihr im Jahre 1715 als junger Kapitän Edward Kenway die Karibik in Angst und Schrecken versetzt. Falls ihr also schon länger davon tagträumt, als gefürchtetster Pirat der Karibik zu debütieren, ist euer Name entweder Guybrush Threepwood, oder diese Rabattaktion auf Steam spricht direkt euren inneren Meerjungfraumann an.

Falls euch dieses Wochenende der Sinn nach Assassin’s Creed steht, ihr weder mit Origins nach Black Flag warm werdet: AC Freedom Cry (3,80 Euro) oder AC Liberation (5 Euro) locken ebenfalls mit Sparpreisen. Apropos Freibeuter (und dreiköpfige Affen): Monkey Island: Vor 27 Jahren begeisterte uns alle dieses Spiel.

Quelle: Steam / Ubisoft