Assassin’s Creed Odyssey: Warum sich jetzt ein Neuanfang im Rollenspiel lohnt

In wenigen Wochen erscheint mit Assassin’s Creed Shadows der nächste Teil von Ubisofts erfolgreichster Reihe. Wer sich jedoch für den Ausflug ins feudale Japan noch nicht bereit fühlt, kann noch einmal einen Blick zurück auf die wohl bislang beste Umsetzung der Rollenspiel-Formel innerhalb des Franchises werfen: Assassin’s Creed Odyssey.

Im Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One erschienen, wusste der Serienteil mit einer großen, offenen Welt, einer sympathischen Protagonistin (wahlweise Protagonist) und einer überraschend spannenden Geschichte viele Spieler*innen zu überzeugen. Features, die auch fast sieben Jahre später noch immer gut funktionieren – und mittlerweile könnte sich ein Neustart in Assassin’s Creed Odyssey sogar richtig gut anfühlen.

Assassin’s Creed Odyssey: Darum lohnt sich der Neuanfang

Unser erster Grund richtet sich an alle Spieler*innen, die das Ende von Assassin’s Creed Odyssey bereits wenige Wochen nach Release gesehen haben. Wer zu dem Zeitpunkt mit dem Rollenspiel schon abgeschlossen hat, verpasste im Anschluss etliche kostenlose wie kostenpflichtige Erweiterungen.

Falls ihr beispielsweise die DLCs Legacy of the First Blade und Fate of Atlantis bisher nicht gespielt habt, lohnt es sich alleine dafür schon noch einmal zurückzukehren. Insbesondere das zweite Inhaltspaket, welches euch in drei Episoden noch einmal intensiver in die griechische Mythologie eintauchen lässt, ist umfangreich und bietet ein paar echt coole neue Fähigkeiten. Lediglich die zweite von drei neuen Karten ist unserer Meinung nach etwas langatmig geraten.

Lesetipp: Ihr wollt wissen, ob AC Shadows gelungen ist? Bald dürfen wir es euch verraten

Sofern euch die DLCs nicht unbedingt reizen, dann eventuell der New Game+ Modus. Den hat Ubisoft nämlich erst ein Monate später mit einem kostenlosen Patch nachgeschoben und ermöglicht es euch, Assassin’s Creed Odyssey noch einmal neuzustarten, ohne eure Fähigkeiten zu verlieren.

Da das Rollenspiel sehr auf Entscheidungen setzt, die tatsächlich spürbare Auswirkungen haben, ist der Modus eine hervorragende Option, um sich auszuprobieren. Zudem ihr dann eventuell von Kassandra als Protagonistin auf Alexios oder andersherum wechseln könnt. So dürft ihr unter Umständen andere Romanzen austesten oder die Geschichte mal aus der Sicht des anderen Charakters erleben.

Für Konsolen: Flüssigeres Spielgefühl

Einen besonderen Grund, noch einmal in Assassin’s Creed Odyssey reinzuschauen, gibt es für Konsolenspieler*innen. Falls ihr nämlich in der Zwischenzeit eine PS5 oder Xbox Series X|S erworben habt, könnt ihr von der stärkeren Leistung profitieren. Während das antike Griechenland auf der alten Konsolengeneration nur mit 30 Bildern pro Sekunde dargestellt wurde, verdoppelt sich die Performance auf den neuen Geräten.

So könnt ihr euch mit der bereits angesprochenen Kassandra oder ihrem Bruder Alexios in flüssigen 60 FPS durch Lager und Banditen-Stützpunkte auf den aktuellen Konsolen meucheln. Grafisch gab es zwar so gut wie keine Verbesserungen mit dem kostenlosen Update, aber die deutlich bessere Performance ermöglicht ein viel angenehmeres Spielgefühl.

Im Video verraten wir euch, welches die besten Assassin’s Creed-Spiele sind:

Darüber hinaus profitiert ihr auf der PS5 und Xbox Series X|S auch von schnelleren Ladezeiten. Wer öfters zur Schnellreise greift, was angesichts der großen Welt von Odyssey verständlich ist, wird das zügige Laden sehr zu schätzen wissen, ganz so, wie es in anderen modernen Spielen mittlerweile der Fall ist.

Das antike Griechenland ist fantastisch

Unser dritter Grund für eine Rückkehr zu Assassin’s Creed Odyssey: Die Spielwelt. Ja, sie ist sehr groß, vielleicht sogar etwas zu mächtig. Nichtsdestotrotz gehört das antike Griechenland zu den wohl schönsten Schauplätzen, die das Ubisoft-Franchise zu bieten hat.

Rein optisch bietet das Szenario wunderschöne Panoramen, in denen wir über die einzelnen Inseln schweifen oder mit unserem Schiff das eine oder andere marmorfarbene Gebäude in der Ferne erblicken. Und überhaupt: Historisch ist Odyssey gewiss nicht akkurat, dennoch macht es einen riesigen Spaß, das Jahrhunderte alte Athen zu erkunden oder sich mit dem Philosophen schlechthin – Sokrates – zu unterhalten. Dank Discovery Tour ist das sogar ganz ohne Kämpfe und mit zusätzlichem Hintergrundwissen drin.

Griechenland, ganz ohne Urlaub genießen: Die Discovery Tour von Assassin’s Creed Odyssey macht es möglich, wie auch der folgende Trailer zeigt.

Zum Schluss gibt es von unserer Seite noch einen letzten Grund: Bis zum 13. März bekommt ihr Assassin’s Creed Odyssey mitsamt DLCs für 20 Euro auf Steam – wer also in der jüngeren Zeit erst auf den PC gewechselt ist, bekommt hier eine günstige Gelegenheit, noch einmal (oder vielleicht sogar zum ersten Mal) in die Welt von Kassandra und Alexios einzutauchen.

Falls ihr jedoch schon genug von Assassin’s Creed Odyssey gesehen habt und euch Shadows nicht reizt, dann kann sich auch der eine oder andere Vorgänger lohnen. Die besten Assassin’s Creed-Spiele verraten wir euch in unserer Bestenliste.

