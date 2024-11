Assassin’s Creed: Grafik-Highlight im Pyramiden-Paradies – jetzt Update dank Download

Wenn wir euch sagen, dass bei Ubisoft die Dinge gerade auf wackeligen Beinen stehen, erzählen wir euch nichts Neues. In den USA formiert sich gerade eine Sammelklage gegen den Gaming-Giganten, der nächste Hoffnungsträger Assassin’s Creed Shadows wurde auf den Februar nächsten Jahres verschoben und seit dem 15. Oktober befinden sich viele Mitarbeitende von Ubisoft-Niederlassungen in Paris, Montpellier und Annecy im Streik.

Um dieses Drunter und Drüber soll es jedoch an dieser Stelle nicht gehen. Was wir euch nahebringen möchten, ist ein weiterer, herunterladbarer Shader, mit dem ihr einen der neueren Ableger der Meuchelmörder-Saga um schicke Schauwerte ergänzen könnt. Wie schon bei Syndicate und Unity davor, steckt wieder der Nexusmods-Nutzer UltimateGraphics hinter dem Download-Angebot – diesmal wird Assassin’s Creed Origins um Blickwertes bereichert.

Assassin’s Creed Origins: Shader auf Nexusmods herunterladen

Wir erinnern uns: Im 2017 veröffentlichtem Assassin’s Creed Origins schlüpfen wir in die Schuhe (oder eher: Sandalen) Bayeks, der sich im Alten Ägypten herumtreibt, die offene Spielewelt zu Fuß, per Kamel, Streitwagen oder mit Booten bereist – und nebenbei in typischer Assassin’s Creed-Manier einige Halsschlagadern punktiert.

Die bereits im Februar 2023 veröffentlichte Shader-Voreinstellung für das Spiel nun, schickt sich an, die Spielewelt „noch realistischer aussehen zu lassen“, wie es in der dazugehörigen Beschreibung auf Nexusmods heißt. Wie auch schon bei seinen anderen Projekten hat die Person hinter Ultimate Graphics ein begleitendes YouTube-Video hochgeladen – diesmal mit einer Länge von etwas mehr als fünf Minuten. Doch eine Sache sorgt für Irritationen.

Unter dem Video behauptet ein*e Nutzer*in, es handele sich „nicht um Origins“, denn die Spielszenen ähneln nach Meinung der Person eher Assassin’s Creed Odyssey. Und tatsächlich: Das Gezeigte erinnert mehr an einen Schauplatz, den man in Odyssey durchquert, nicht in Origins. Für Klarheit sorgt anscheinend ein*e weitere*r Nutzer*in – denn die Person schreibt: „Das ist Origins. Es handelt sich um Cyrene in der nordwestlichen Ecke der Ägypten-Karte. Es ist eine Stadt mit atemberaubender Optik!“

Ein weiterer Shader auf Nexusmods für ein Assassin’s Creed-Spiel

Diese Feststellung deckt sich dann auch mit den Angaben zu Cyrene aus der Assassin’s Creed Wiki. So oder so verspüren die gezeigten Bewegtbilder den typischen AC-Charme – inklusive halsbrecherischem Parcours über Dächer und Giebel. Falls euer Interesse geweckt wurde: Die Installation des Shader-Presets wird euch auf Nexusmods mit einer Anleitung in sechs Schritte erklärt.

Die Beiträge in der dazugehörigen Kommentarspalte auf Nexusmods sind spärlich, aber in der Tendenz positiv. Dafür stehen Beiträge wie dieser: „Es sieht bei Tag und bei Nacht fantastisch aus – und verstärkt Originalfarben und Atmosphäre. Ich werde mir auf jeden Fall deine Voreinstellungen für die anderen AC-Spiele ansehen.“ Oder dieser: „Toller Shader, danke!“ Falls ihr bei der Installation des Shaders vor Herausforderungen steht, kann es übrigens wie immer hilfreich sein, die Community auf Nexusmods nach Hilfe zu fragen.

