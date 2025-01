Assassin’s Creed Origins wird mit negativen Rezensionen zugeschüttet – „Das ist eine Schande“

Der Blick von Fans des Assassin’s Creed-Franchise ist gerade vor allem in die Zukunft gerichtet, und zwar auf den Release des bevorstehenden Ablegers Anfang 2025. Im Wahn der Vorfreude sind ältere Ableger der Reihe weiter aus dem Sichtfeld gerückt. So kann einem schon mal entgangen sein, was gerade mit Assassin’s Creed Origins passiert.

Auf Steam hat die Zusammenfassung kürzlicher Rezensionen nämlich das vernichtende Urteil „ausgeglichen“ gefällt. Unzufriedene Spieler*innen wenden sich an die Vertriebsplattform, um ihren Frust über ein schwerwiegendes Problem mit dem Titel auszudrücken, dessen Beseitigung Ubisoft noch immer nicht vernünftig über die Bühne gebracht hat.

Die schlechten Bewertungen von Assassin’s Creed Origins, welche momentan haufenweise reinflattern, beziehen sich nicht auf den Inhalt des Spiels, sondern kritisieren neu aufgetretene technische Unzulänglichkeiten. Seitdem das Windows 11-Update 24H2 online ist, treten diese auf. Spieler*innen berichten unter anderem, dass sie mit häufigen Abstürzen und Lags zu kämpfen haben.

https://twitter.com/TheHiddenOneAC/status/1873780847255708028?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1873780847255708028%7Ctwgr%5E99d49876bede883605ff603a38db9def0766be57%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgamerant.com%2Fassassins-creed-origins-review-bombed-steam-why%2F

Ende November 2024, nachdem Fans vermehrt energisch nach einer Lösung verlangt hatten, meldete sich Ubisoft endlich mit einer Nachricht an verzweifelte Steam-Nutzer*innen. Darin bekundet der Publisher, von den Schwierigkeiten zu wissen und versichert, gemeinsam mit Microsoft Verbesserungen zu erarbeiten.

Als schnellen Eingriff hat man sich dazu entschieden, das Update für Geräte, auf denen Origins, Valhalla oder Odyssey gespeichert ist, vorerst nicht anzubieten. Von einer manuellen Installation wird abgeraten. Sofern die neueste Version von Windows bereits aktiv ist, kann eine Rückkehr zum vorigen Stand helfen, wie in Reddit-Posts von Betroffenen nachzulesen ist.

Assassin’s Creed Origins wartet auf Rettung durch Ubisoft

Seit der letzten Wortmeldung von Ubisoft, die nun mehr als einen Monat her ist, kamen keine neuen Informationen mehr. Vielen Fans ist, wie es scheint, inzwischen der Geduldsfaden gerissen – daher auch die Welle von „Nicht empfohlen“-Meldungen auf Steam.

Um den 13. Dezember rum, also etwa drei Wochen nach dem offiziellen Post, begann sich ein Bild der Stimmungslage abzuzeichnen. Auch jetzt (Stand 31. Dezember 2024) schlittern immer noch zum Boden zeigende Daumen in die Bewertungs-Spalte. Die Lage scheint sich also nicht beruhigt zu haben und der Fix steht weiterhin aus. „Es ist eine Schande, dass Ubisoft seinen alten Spielen keine Aufmerksamkeit mehr schenkt“, schreibt ein Rezensent oder eine Rezensentin hierzu.

Unglücklicherweise fällt das zerstörerische Windows-Update mit einem Rabatt von 90 Prozent auf Assassin’s Creed Origins zusammen. Daher werden die durch das Angebot angelockten Spieler*innen von Abstürzen begrüßt, was die Anzahl enttäuschter Kommentare sehr wahrscheinlich noch in die Höhe treibt. Dann vielleicht doch lieber rüberwechseln zu einem Assassin’s Creed 2, das ihr euch mittlerweile sogar grafisch noch schmackhafter gestalten könnt?

Quellen: Steam / Assassin’s Creed Origins, Twitter / @TheHiddenOneAC, Reddit u/Sir_Dominus_II