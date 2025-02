Assassin’s Creed Rogue bekommt verblüffendes Update verpasst

Während ein Assassin’s Creed Black Flag bis heute Begehrlichkeiten in der Fangemeinschaft auslöst, ist die Liebe für Assassin’s Creed Rogue eher überschaubar – trotz aller Gemeinsamkeiten. Beide Titel sind im achtzehnten Jahrhundert angesiedelt, beide teilen sich ähnliche Gameplay-Mechaniken, beide sind im Abstand von gerade mal einem Jahr erschienen.

Doch ein Blick etwa auf die Vertriebsplattform Steam verrät: Während jeder der zwei Titel „sehr positive“ Rezensionen einfahren konnte, ist Black Flag mit insgesamt über 62.200 Bewertungen den nicht mal 17.400 Rezensionen eines Rogue weit voraus. Und trotzdem: Für eben jenes, ein klein wenig vergessene Assassin’s Creed Rogue wurde jetzt überraschend, rund zehn Jahre nach Release, ein Steam-Update veröffentlicht.

Das Update für Assassin’s Creed Rogue wurde am 30. Januar 2025 hinzugefügt, wie ihr der Update-Historie auf SteamDB entnehmen könnt. Die „Steam Achievements“ werden als alleinige Neuerung aufgeführt. Insgesamt sind es 46 Achievements an der Zahl, die ihr nun in Rogue abgreifen könnt. Von „Eisbrecher – 500 Meter Eisdecke durchbrechen“, bis zu „Einhorntöter – Einen Narwal harpunieren“ und „Spontane Wikinger – 5 Gegner gleichzeitig mit einer Berserkergranate treffen“ ist alles dabei, was sich euch als Protagonist Shay bei seiner Reise vom Assassinen zum Assassinen-Jäger herausfordernd in die Quere stellt.

Die oder der geneigte (und natürlich ausschließlich virtuelle) Meuchelmörder*in könnte diese nachgeschobenen Achievements als Anreiz nehmen, Assassin’s Creed Rogue jetzt nachzuholen – auch und gerade bei schlankerem Zeit-Budget. Immerhin verschlingt ein Rogue keine gefühlte Ewigkeit, wie die Rollenspiel-artigen Schwergewichte Valhalla oder Odyssey, sondern sollte sich in ungefähr zehn Stunden durchspielen lassen. Komplettist*innen sind natürlich länger beschäftigt.

Aktive Spieler*innen wissen natürlich: Bei den sogenannten „Steam Achievements“ handelt es sich um virtuelle Abzeichen auf der Vertriebsplattform Steam. Anders gesagt: Sobald ihr in einem Spiel ein bestimmtes Ziel erreicht habt, bekommt ihr ein solches Abzeichen verpasst. Das erfolgreiche Erringen eines jener Steam Achievements wird üblicherweise als Pop-up-Benachrichtigung am unteren Bildschirmrand angezeigt, übt für gewöhnlich keinerlei Einfluss auf das weitere Spielgeschehen – kann aber für Spieler*innen motivierend wirken.

Apropos Motivation: Benötigen aktuell auch die Entwickler*innen des kommenden Blockbusters Assassin’s Creed Shadows – aufgrund einer erneuten Verschiebung.

