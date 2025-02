Assassin’s Creed Shadows: Alle 54 Trophäen & Erfolge im Überblick – so schaltet ihr sie frei

In rund einem Monat springt mit Assassin’s Creed Shadows der nächste Ableger von Ubisofts beliebter Meuchelmörderreihe endlich aus der Dunkelheit und entführt uns dieses Mal in das feudale Japan. Wer auf dem asiatisch angehauchten Ausflug keine Sehenswürdigkeit verpassen will, darf vorab schon einmal einen Blick auf die Trophäen und Erfolge werfen, die es freizuschalten gibt.

Denn eine Liste mit allen Errungenschaften, die es in Shadows zu schnappen gilt, veröffentlicht man bereits jetzt. Dazu gibt Ubisoft noch ein paar weitere spannende Informationen mit auf den Weg, die nicht nur Trophäenjäger begeistern dürften.

Assassin’s Creed Shadows: Alle 54 Trophäen und Erfolge auf einen Blick – Die Liste

Über Steam wurde die komplette Liste aller Erfolge, die Assassin’s Creed Shadows zu bieten hat und die ihr erringen müsst, um die begehrte Platin-Trophäe auf der PS5 freizuschalten, nun bekanntgegeben. Wie Ubisoft aber noch einmal unterstreicht, fällt diese für jede der Plattformen, auf denen Shadows landet, identisch aus. Keine Sorge: Vor Spoilern müsst ihr euch nicht fürchten, denn sämtliche Story-relevanten Erfolge sind gut versteckt gelistet.

Hier noch einmal alle 54 Erfolge beziehungsweise Trophäen von Assassin’s Creed Shadows auf einen Blick – unterteilt in die sichtbaren und die versteckten Story-Parts:

Sichtbare Achievements:

Art of Ninjutsu – Meistere den Weg des Shinobi

Art of Kenjutsu – Meistere den Weg des Samurai

Make it Personal – Graviere deine erste Waffe

Sometimes – Lege eine Landungsrolle hin

Reeding is Fundamental – Flieht vor Konflikten, indem ihr euch mit einem atmenden Schilfrohr im seichten Wasser versteckt

Just Your Shadow – Lenkt den selben Gegner drei Mal mit euren Shinobi-Glocken ab

Hook, Line, and Swinger – Bleib in der Luft, indem ihr von einem Enterhakenpunkt zum anderen schwingt

Acrobatics – Führt einen Vertrauenssprung aus einem Schwung mit dem Enterhaken aus

Adept Shinobi – Führt euer erstes Attentat aus

Master Shinobi – Ermorde einen Feind durch eine Shoji-Tür

Unseen – Führt 5 Attentate hintereinander aus, ohne bemerkt zu werden oder einen Kampf zu beginnen

Giant Slayer – Meuchle einen mächtigen Wächter in einem Zug

Adept Samurai – Führt euren ersten Finisher als Yasuke aus

Master Samurai – Pariert ein nahendes Projektil

Unstoppable – Setze den Samurai-Stand ein, bevor du einen Finisher an einem Gegner ausführst

This is Japan, Actually – Tretet einen Gegner von einem hohen Punkt

Overdesign III – Führt einen Finisher an einem Gegner aus, der sowohl vergiftet als auch betäubt ist

Final Hearing – Legt eure Waffe in die Scheide, sobald ein Feind an Blutung stirbt

Adventurer – Schießt einem Gegner mit einem Pfeil ins Knie

Test Your Might – Besiegt den finalen Gegner im Turnier

Kofun Raider – Schließt euer erstes Kofun ab

Good Form – Schließt euer erstes Kata ab

Zen Master – Schließt alle Kuji-Kiri ab

A Rare Occurrence – Schließt alle legendären Sumi-E ab

Sole Sanctum – Schaltet den Unterschlupf frei

Chase the Morning – Fügt dem Unterschlupf ein Sumi E hinzu

Against Wood and Stone – Verbessere ein Gebäude im Versteck vollständig

Everybody Benefits! – Adoptiert ein Haustier

Happy Place – Erreicht den höchsten Punkt der Karte

Pathfinder – Besucht jede Provinz auf der Karte

Scouting Mission – Sammelt Informationen mit einem Späher

Would You Kindly? – Schließt in jeder Provinz einen Vertrag ab

Versteckte Achievements:

Prologue

A New League Rises

An Oath Fulfilled

Fall of the Shinbakufu

Epilogue

Death Blossom

The Thief

The Toxin Master

The Eager Assassin

The Ronin

The Warrior Monk

The Sharpshooter

Build Your League

Front of the Pack

Better than a Bucket

Limitless

In Case of Trouble

Suture Self

Leap of Fail

Mortal Reminder

Collector

Made You Look

Die Trophäen- oder Erfolgsliste gibt dabei einen Vorgeschmack darauf, was uns erwartet. So ist sie unter anderem darauf ausgelegt, Berührungspunkte mit der gesamten Spielwelt von Assassin’s Creed Shadows zu schaffen. Das bedeutet umgekehrt auch, dass ihr nicht nur die Main-Story, sondern auch die Nebengeschichten, in die ihr mit Yasuke und Naoe eintauchen dürft, beim Durchstreifen der offenen Welt durchlaufen solltet.

Besonders cool: Alle Achievements und Trophäen stehen nicht nur ab dem ersten Tag zur Verfügung, sondern sind sogar innerhalb eines einzigen Durchgangs zu erreichen, sodass ihr praktisch keinen Erfolg auf eurer Reise durch das feudale Japan missen könnt – unabhängig davon, welche Entscheidungen ihr in Assassin’s Creed Shadows trefft.

Weitere Infos und Spoiler-Warnung

Außerdem soll es möglich sein, alle Erfolge auf jedwedem Schwierigkeitsgrad zu erringen – was gerade für die hartgesotteneren Assassinen unter uns womöglich eine kleine Enttäuschung mit sich bringt, da so ein Stück Motivation wegfällt. Umso cooler aber: Franchise-Fans kommen dank zahlloser Anspielungen auf andere AC-Teile besonders auf ihre Kosten, während sich etliche weitere Witze und popkulturelle Referenzen hinter den Trophäen verbergen.

An anderer Stelle warnt Ubisoft derweil nicht nur zum Leidwesen der Entwickelnden selbst, sondern auch zu dem der Spielerinnen und Spieler, vor Spoilern. Jene befänden sich seit einigen Tagen im Internet, da einige erste physische Kopien es versehentlich in die Verkaufsregale lokaler Händler geschafft hätten – Wochen vor dem eigentlichen Release.

Solltet ihr bereits in Kontakt mit den Gameplay-Ausschnitten gekommen sein, seid beruhigt: Diese stellen nicht das finale Spiel dar, denn man arbeitet auf Hochtouren an einem umfangreichen Day One-Patch für Assassin’s Creed Shadows. Einen solchen, ganze 15 Gigabyte satten, gab es jüngst auch für Monster Hunter Wilds vorgesetzt.

