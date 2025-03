Assassin’s Creed Shadows: Auf diesen legendären Charakter könnt ihr Ubisoft zufolge stoßen

Assassin’s Creed Shadows rückt immer näher und Ubisoft bringt Stück für Stück etwas Licht ins Dunkle, was wir mit dem aktuellen Assassinen-Ableger erwarten dürfen. So verrät man uns beispielsweise nun, wie es um die Rückkehr eines beliebten Charakters steht.

Denn bereits vor einigen Tagen brodelte die Gerüchteküche einmal ordentlich auf, als ein Hinweis die Runde machte, dass man in Shadows eine Art Crossover mit dem ebenfalls von Ubisoft Quebec entwickelten Odyssey planen könne. Jetzt reagiert das kanadische Studio selbst.

Assassin’s Creed Shadows: Kassandras Comeback steht bevor

So bestätigte Ubisoft Quebec jüngst, dass wir mit einem Comeback einer ganz bestimmten Heldin aus Odyssey in Assassin’s Creed Shadows rechnen dürfen: „Kassandra ist in diesen Zeiten sehr lebendig. Sie ist irgendwo auf dem Globus und lauert in den Schatten.“, so heißt es seitens des Creative Director Jonathan Dumont in einem Interview mit den Kollegen von GameRant.

Dabei handelt es sich tatsächlich nicht einmal um den ersten Hinweis zur Rückkehr der Klinge von Darius, die wir bereits im 2018 erschienen und von der griechischen Mythologie inspirierten Assassinen-Abenteuer kennenlernen durften. Schon zuvor wurde ein Bild an die Oberfläche gespült, auf dem eben jenes Schmiedestück zu sehen ist und das im ersten Shadows-DLC mit dem Namen Klauen von Awaji eine Rolle spielen dürfte.

Schon im eher nordisch angehauchten Assassin’s Creed Valhalla durften wir uns über ein Crossover mit Odyssey freuen, in dem Kassandra natürlich nicht fehlen durfte. Fans der Reihe und insbesondere der legendären Griechin spekulierten seitdem auf weitere Auftritte ihrerseits – und sollten letzten Endes Recht behalten.

Wie passt das zusammen?

Habt ihr weder Odyssey gespielt noch bisher anderweitige Berührungspunkte mit Kassandra im Meuchelmörder-Kosmos gehabt, helfen wir euch kurz auf die Sprünge: Odyssey spielt mit seiner Interpretation des Peloponnesischen Krieges lang vor den Ereignissen, in die wir als Kunoichi Naoe und Samurai Yasuke etliche Jahrhunderte später geworfen werden.

Wie passt Kassandra also in die Storyline Shadows? Die Antwort liegt in der Macht des Stabs des Hermes Trismegistos, den sie von ihrem Vater Pythagoras erhalten hat und der ihr Leben auf magische Art und Weise verlängert. Erst mit der Abgabe des uralten, mächtigen Artefakts an Layla Hassan im Jahr 2018 erlischt auch Kassandras Leben.

Wie und wo ihr Kassandra letzten Endes in den Schatten des aktuellen Assassinen-Ablegers antrefft, bleibt natürlich ein gut gehütetes Geheimnis. Dieses dürft ihr ab dem 20. März dann höchstselbst lüften, wenn Assassin’s Creed Shadows seinen Release feiert und ihr endlich loslegen dürft.

Quellen: GameRant