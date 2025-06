Assassin’s Creed Shadows-Crossover: Ubisoft schenkt euch ein Doppelpack – wenn ihr das macht

Kaum ein Game ist bekannter für seine Crossover-Events, als das Multiplayer-Horrorspiel Dead By Daylight. Überschneidungen zwischen der asymmetrischen Gruselei mit anderen, namhaften Franchises, wurden in der Vergangenheit etwa unternommen mit: Den Survival-Horror-Platzhirschen Resident Evil und Silent Hill, den Film-Reihen Alien, Scream oder Halloween – und jüngst wurde sogar eine Kollaboration mit Ubisofts Assassin’s Creed Shadows geschnürt.

Bereits am 27. Mai startete mit Assassin’s Creed Shadows x Dead by Daylight das offizielle Crossover-Event – noch dazu kostenfrei. Denn ein Update brachte den Spieler*innen nicht nur eine eigene, neue Quest mit Day by Daylight-Bezug in das Meuchelmörderspiel. Auch der Killer Oni aus dem Multiplayer-Slasher fand Eingang ins Feudale Japan von Naoe und Yasuke. Hingegen Inhalte zum Crossover, die nur kostenpflichtig beziehbar sind, werden aktuell von Ubisoft unters Volk gebracht – unter einer entscheidenden Bedingung …

Verlosung zu Crossover: Assassin’s Creed Shadows x Dead by Daylight

Wie auch schon zuvor bei Gewinnchance zur Deluxe Editon von Star Wars Outlaws, handelt es sich auch hierbei wieder um eine offizielle Verlosung. Als Preis lockt diesmal: das „Dead by Daylight Dual Pack” – und zwar in zehnfacher Ausführung. Anders gesagt: Zehn Personen werden nach Ablauf der Verlosung am 18. Juni, 6 Uhr morgens deutscher Zeit, als Gewinner*innen zufällig ausgewählt. Der Geldwert des Gewinnes beträgt 2.300 Helix-Credits, also umgerechnet knapp 20 Euro.

Twitter-Post zur Verlosung:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Helix-Credits sind als die nicht unumstrittene, virtuelle Währung zu begreifen, mit denen Spieler*innen kosmetische Inhalte freischalten können. Doch wie genau nehmen Interessierte nun konkret teil?

So macht ihr mit: Die Verlosung findet ausschließlich über Instagram und Twitter statt. Um mitzumischen, müsst ihr beispielsweise auf Twitter zwei einfache Schritte befolgen: Verpasst dem entsprechenden Twitter-Posting ein Herz-Icon. Und kommentiert in der Kommentarspalte mit einem Geist- und Pferd-Emoji. Mitmachen können übrigens auch in Deutschland lebende Personen – die Aktion läuft weltweit, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. Alles Weitere erfahrt ihr in den Teilnahmebedingungen.

Zum Zeitpunkt jetzt (16. Juni) wurden über 3.400 Herz-Emoticons hinterlassen, respektive fast 1.700 Kommentare. Die Verlosung ruft also Begehrlichkeiten ab. Jedoch was genau erwartet euch mit dem Dual Pack?

Lesetipp: Assassin’s Creed Shadows mit absurder Partnerschaft

Das gibt es zu gewinnen – mit etwas Glück

Ein am 28. Mai hochgeladenes YouTube-Video eines Fans zeigt, wie das aussieht, wenn man die 2.300 Helix-Credits auf die virtuelle Ladentheke legt. Aufgelistet in der rechten Bildhälfte sehen wir auf der Benutzer*innenfläche mehrere, kosmetische Inhalte – zum Beispiel Etheral Cloth, eine spezielle Kopfbedeckung, oder die leichte Rüstung Gown of the Spirit. Zuletzt mit Onis Flesh erhaltet ihr sogar die bedrohlich aussehende Rüstung des Killers aus dem Dead by Daylight-Universum.

Wer erstmal herausfinden möchte, ob das eigentliche Hauptspiel Assassin’s Creed Shadows nach eigenem Gusto ist, können wir nur unseren ausführlichen Test ans Herz legen.

Quellen: Twitter / @assassinscreed, Ubisoft, Reddit / Azotura, YouTube / @MichaelXboxEvolved