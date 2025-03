Assassin’s Creed Shadows: Darum wurde der Kanon-Modus eingefügt – „emotionale und vielschichtige Handlung“

Seinen Videospielcharakter zu individualisieren, vor allem aber durch bewusste Entscheidungen und Dialogoptionen Einfluss auf die Spielwelt und die Story zu nehmen, ist in den letzten Jahren immer wichtiger in Action-Adventures und RPGs geworden, weshalb diese Genres oft fließend ineinander übergehen.

Mit den Ablegern Assassin’s Creed Odyssey und Valhalla hat auch Ubisofts Meuchelmörderreihe die Option geboten, die beiden Spiele mit euren Geschicken in bestimmte Richtungen zu dirigieren. Mehr RPG und weniger Action-Adventure also. In Assassin’s Creed Shadows werdet ihr jedoch auf Wunsch nur eine Entscheidung treffen müssen.

Assassin’s Creed Shadows: Fans lechzten nach weniger Entscheidungsgewalt

Und diese lautet: Wollt ihr überhaupt mit euren Entscheidungen Einfluss nehmen? Mit dem angekündigten Kanon-Modus bekommt ihr diese Bürde komplett abgenommen und die Story von Assassin’s Creed Shadows verläuft so, wie die Entwickler*innen von Ubisoft es sich erdacht haben. Aber Vorsicht: Diese Wahl trefft ihr zu Beginn des Spiels und kann später nicht zurückgenommen werden.

Viele Fans waren in der Vergangenheit von der Option, auf die Geschichte einwirken zu können, begeistert, wie Creative Director Jonathan Dumont erzählt (via Gamerant). Aber eben längst nicht alle: „Einige waren enttäuscht, dass es keinen offiziellen Kanon gibt, der sich in die Lore und die Meta-Story von Assassin’s Creed einfügt.“ In Rücksprache mit der Community habe man daher entschieden, bei Assassin’s Creed Shadows den Kanon-Modus optional anzubieten.

Gleichzeitig bekräftigt Dumont aber, dass das Spiel natürlich auch im Default-Modus eine spannende Story bieten wird. „Assassin’s Creed Shadows bietet sehr emotionale und vielschichtige Handlungsstränge, die die Spieler*innen fesseln werden.“ Unberührt davon seien jedoch die potenziellen romantischen Begegnungen.

„Keine unsere Liebesgeschichten ist Kanon“, sagt Narrative Director Brooke Davies, „daher können Spieler*innen selbst entscheiden, wen sie umwerben – und wen nicht.“ Da Naoe und Yasuke sehr unterschiedliche Persönlichkeiten seien, habe auch jeder von ihnen einzigartige romantische Möglichkeiten. Ob wir uns für eine davon entschieden haben, erfahrt ihr bald – wann ihr mit einem Test von Assassin’s Creed Shadows rechnen könnt, lest ihr hier.

