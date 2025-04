Assassin’s Creed Shadows: Das macht es besser als die Vorgänger – „coole Sache“

Im Vergleich zu den ersten Attentätern-Ablegern ist Assassin’s Creed Shadows ein völlig neues Spiel, im Vergleich zu den Vorgängern ab Origins eine Fortsetzung mit weiterentwickelten Mechaniken.

Ubisoft muss sich also natürlich mit zurückliegenden Errungenschaften messen und versuchen, frühere Fehler auszugleichen oder bereits entwickelte Stärken weiter auszubauen. Das ist ihnen auch gelungen – sagt zumindest Creative Director Jonathan Dumont, und lobt vor allem einen Aspekt des Spiels.

Assassin’s Creed Shadows: Die beiden Charaktere sind der Star

Abgesehen von Syndicate, wo ihr bereits die Geschwister Jacob und Evie Frye spielen konntet, unterscheidet sich Assassin’s Creed Shadows im Punkt der Protagonist*innen stark von den anderen Titeln der Reihe. Schließlich stehen mit Naoe und Yasuke gleich zwei Charaktere zur Auswahl und auch, wenn euch das Spiel manchmal die Zügel aus der Hand nehmt, könnt ihr euch grundlegend entscheiden, mit wem ihr gerade durch Japan ziehen wollt.

„Wenn ihr einen klaren Favoriten habt, ist das toll. Aber [zwei Protagonist*innen] anzubieten, einfach als Auflockerung, oder weil ihr was anderes ausprobieren wollt, oder hinsichtlich des Wiederspielwerts? Das ist eine coole Sache, die Shadows besser macht als was wir in der Vergangenheit mit Assassin’s Creed gemacht haben“, so Dumont im Interview mit GamesRadar.

Lesetipp: Alle Assassin’s Creed-Spiele im großen Ranking

Dabei handele es sich um eine „natürliche Progression“, basierend darauf, „wie Assassin’s Creed gespielt wird“, so der Creative Director. „Normalerweise nehmen wir ein paar Änderungen vor oder probieren verschiedene Dinge aus, damit Spieler*innen etwas Neues bekommen – und dass sie fühlen, dass es nicht nur das Setting ist, sondern dass wir auch die Gameplay-Aspekte verbessern.“

So wolle man auch langjährigen Fans noch die Chance auf frische Erfahrungen bieten. Egal, was man von Assassin’s Creed Shadows halten mag: Mit Naoe und Yasuke dürfte den Entwickler*innen von Ubisoft dieser Versuch gelungen sein. Ob die beiden ausgewogen und spaßig genug sind, müsst ihr selbst entscheiden. In unserem ausführlichen Test zu Assassin’s Creed Shadows könnt ihr zumindest unsere Meinung zum Thema nachlesen.

