Assassin’s Creed Shadows: Diese kostenlosen Inhalte könnt ihr demnächst abgreifen

In der vergangenen Woche hat Ubisoft den Fahrplan für das erste Jahr nach dem Launch von Assassin’s Creed Shadows präsentiert. Besonders in den kommenden Wochen könnt ihr dabei schon auf spannende Neuerungen zählen; später im Jahr kommt dann ja auch noch der DLC dazu.

Der Support mit regelmäßigen Updates, DLCs und Optimierungen für das Assassinen-Abenteuer im feudalen Japan soll auf etwa zwei Jahre angelegt sein. Neben den regulären wird es auch die sogenannten Animus-Inhalte wie Projekte und neue Belohnungen geben.

Assassin’s Creed Shadows: Neue Quests und Moves

Schon in diesem Monat geht es los mit einem Update, das Ubisoft mit „Aufdeckungen der Geschichte“ betitelt und neben neuen Quests in Assassin’s Creed Shadows auch zusätzliche Aktivitäten und Verbündete einfügt. Den Anfang macht „Das Werk des Luis Frois“, das euch „einen tieferen Einblick in das Leben des titelgebenden historischen Jesuiten-Gelehrten, dessen Werke über die Sengoku-Zeit in Japan bis heute Bestand haben“ gibt, wie es auf der Homepage von Ubisoft heißt.

Später im Monat geht es weiter mit Aktualisierungen zum Foto-Modus sowie neuen Sprüngen, die die Parkour-Interaktionen optimieren sollen. In diesem Zuge werden der „Rückabstoß mit Höhengewinn“ und der „Vertikale Sprung zum Vorsprung“ eingeführt.

Lesetipp: Kommen 9 neue Assassin’s Creed-Spiele in den nächsten 6 Jahren raus?

Für den Juni ist dann wieder eine „Aufdeckung der Geschichte“ geplant, in der ihr mit einem neuen Verbündeten für die Liga rechnen könnt. Zudem wird es neue Schwierigkeitseinstellungen, ein Alarmsystem in der offenen Welt sowie eine Option, Kopfbedeckungen in Zwischensequenzen aus- oder einzublenden geben. Weitere Pläne sind für dieses Jahr noch ein New Game +, Kodex-Aktualisierungen und Neuerungen als Reaktion auf Community-Feedback.

All diese Updates sind gratis und werden mit den regelmäßigen Patches eingeführt. Kostenpflichtig – wenn ihr das Spiel nicht vorbestellt habt – wird der DLC „Die Klauen von Awaji“ sein, der später im Jahr dazukommt. Dieser soll sogar einen etwas düsteren Ton anschlagen, wie ihr hier lesen könnt.

Quelle: Ubisoft