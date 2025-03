Assassin’s Creed Shadows: Dramatischer Launch-Trailer macht Lust auf den Release

In rund einer Woche erscheint mit Assassin’s Creed Shadows der neueste Ableger der Assassinenreihe aus dem Hause Ubisoft. Grund genug, wartende Fans mit dem Launch-Trailer richtig einzustellen.

Dieser ist gewohnt cineastisch gehalten und lassen uns einem dramatischen Samurai-Showdown beiwohnen. In wenigen Tagen ist es dann endlich so weit und ihr dürft selbst die Katanas klirren lassen.

Assassin’s Creed Shadows: Cooles CGI-Cinematic sorgt für Hype vor Release

Am 20. März ist so weit und Assassin’s Creed Shadows springt nach Verschiebung endlich aus dem Schatten hervor. Damit ihr so kurz vor Release auch ja keine kalten Füße bekommt, macht euch Ubisoft mit dem neuen Launch-Cinematic noch einmal so richtig heiß auf das Meuchelmörder-Abenteuer im feudalen Japan.

Den Launch-Trailer seht ihr hier:

Tatsächliches Gameplay-Material bekommen wir keines serviert, dafür werden die beiden spielbaren Charaktere, Samurai Yasuke und Kunoichi Naoe, noch einmal präsent in das Rampenlicht gerückt. Diese verfolgen von Beginn an das gleiche Ziel, obwohl sie noch auf unterschiedlichen Seiten des brechenden Bürgerkrieges stehen.

Als Spielerin oder Spieler seid ihr bemächtigt, in die stolze Samurai-Rüstung oder das schnittige Shinobi-Gewand zu schlüpfen – natürlich mit ganz eigenen Gameplay-Möglichkeiten. Ist Yasuke eher den offenen Kampf gewohnt, schleicht sich die präzise Naoe lieber an ihre Gegner heran, um aufmerksamskeitsarme Attentate zu verüben.

Worauf ihr euch mit Assassin’s Creed Shadows ganz genau einstellen dürft, verrät unsere Vorschau schon einmal etwas ausführlicher. Natürlich testen wir den aktuellen Ableger auch für euch, wobei wir ihn noch einmal so richtig unter die Lupe nehmen. Gute Nachrichten gibt es außerdem für Steam Deck-Nutzende, die Shadows auf ihrem PC-Handheld genießen wollen.

