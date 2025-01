Assassin’s Creed Shadows: Entwickler gehen mit Karte neue Wege

Assassin’s Creed Shadows nähert sich schnell wie eine Kunoichi auf den Dächern des feudalen Japans und hält sich seit letzter Woche auch in puncto Preview-Gameplay nicht mehr im durch den im Titel allzeit präsenten Schatten.

Während die einen gehyped durch das Setting und das Wechselspiel der Charaktere sind, argwöhnen andere, ob das Spiel die Schwächen der typischen Ubisoft-Formel abstellen und den französischen Spieleentwickler aus der Krise hieven kann.

Assassin’s Creed Shadows: Mehr Fokus auf den Maßstab

Einen neuen Einschlag will man seitens Ubisoft auf jeden Fall mit der Karte gehen. Dass die Open World in Assassin’s Creed Shadows nicht mehr so opulent ausfallen soll, wie in den Ablegern Odyssey oder Valhalla, war schon länger bekannt. Dass das Entwicklerstudio aber den Fokus auf einen bestimmten Aspekt legt, verrät nun Creative Director Jonathan Dumont in einem Interview mit GamesRadar.

So sei für das Team, nachdem es bei einem Japan-Besuch Eindrücke gesammelt hatte, wichtig gewesen, einen realistischeren Maßstab beim Erstellen der Map zu wahren. „Die Schlösser und Festungen sind groß – heilige Scheiße, wenn du dort bist, denkst du: ‚Das hätte ich nicht erwartet‘“, gesteht Dumont. „Das hat uns zum Umdenken bewegt. Wir mussten viel mehr Fokus auf die Größenverhältnisse legen.“

Natürlich habe man die nicht eins-zu-eins korrekt umsetzen können, aber „es geht darum, den Eindruck zu erwecken, dass ein solch großes Schloss in dieser Welt existieren kann“. Das habe auch einen Effekt auf die Reisezeit innerhalb der Welt. „Es gibt nicht alle 50 Meter eine Sehenswürdigkeit, sondern mehr offenere und natürlich Landschaften, die zu bereisen vielleicht ein wenig länger dauert; aber dafür gibt es umso mehr zu sehen, wenn man an einem Ort ankommt.“

Viele Eindrücke nach Japan-Reise

Die Reise nach Japan hatte Dumont und sein Team nachhaltig beeindruckt. „Vor Ort gibt es immer etwas, das einen überrascht, trotz all der Bücher, die man gelesen, oder Filme, die man gesehen hat“, verrät er. „Es war die Dichte der Bäume, wie viel Wald es gab und die vielen kleinen Berge, die sich in der Ferne überlappt haben – so etwas sieht man normalerweise nicht.“

Wie viel von dieser beeindruckenden Welt es in Assassin’s Creed Shadows geschafft hat, können Fans voraussichtlich ab 20. März erfahren, wenn das Spiel – nach bereits zwei verschobenen Release-Terminen – erscheinen soll. Einen ersten Eindruck konnten wir in einer vierstündigen Preview-Session sammeln.

Quelle: GamesRadar