Assassin’s Creed Shadows erneut verschoben – neuer Termin steht fest

Ubisoft kommt nicht so richtig aus der Krise: In der jüngeren Zeit kämpfte das Unternehmen immer wieder mit Rückschlägen – Assassin’s Creed Shadows soll den Konzern wieder ins Sonnenlicht führen. Allerdings muss darauf länger gewartet werden.

In einer Pressemitteilung verkündet Ubisoft, dass der Ausflug ins feudale Japan abermals verschoben wurde. Statt im November sollte es am 14. Februar soweit sein, aber auch daraus wird nichts. Stattdessen müssen geduldige Fans etwa vier Wochen länger warten.

Assassin’s Creed Shadows: Das ist der neue Releasetermin

Sollte sich nun nicht noch eine weitere Verschiebung in Zukunft andeuten, dann erscheint Assassin’s Creed Shadows nun am 20. März 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Falls ihr also für den Valentinstag schon Pläne mit den Assassinen hattet, müsst ihr diese erst einmal streichen.

Laut Ubisoft hänge die Entscheidung mit der „verstärkten Fokussierung auf die Gameplay-Qualität“ zusammen. Das Team will ein „fesselndes Day-1-Erlebnis“ bieten und daher die zusätzliche Zeit nutzen, um das Feedback der letzten drei Monate zu berücksichtigen. Auf Twitter heißt es zudem, dass demnächst weitere Informationen geteilt werden.

Lesetipp: So geschmeidig sieht das Klettern in Assassin’s Creed Shadows aus

Völlig aus dem Nichts kommt die Entscheidung gewiss nicht: Trotz des nahenden Release war das Marketing zuletzt für Assassin’s Creed Shadows ein Stück weit überschaubar. Für einen großen AAA-Titel eine eher ungewöhnliche Sache.

Ubisoft will sich neu aufstellen

In der Pressemitteilung heißt es von Ubisoft weiter, dass sich das Unternehmen strategisch weiter neu ausrichtet. Es ist die Rede von größeren Einsparmaßnahmen, wobei keine Details genannt werden. Im Internet spekuliert jedoch bereits Bloomberg-Journalist Jason Schreier.

Er vermutet vor allem eine taktische Maßnahme, da Ubisoft derzeit auf der Suche nach einem potenziellen Käufer sei. Mit den zuletzt getroffenen Entscheidungen versuche sich der französische Publisher möglichst attraktiv zu halten. Dies gehe indirekt auch aus der Pressemitteilung hervor, in der geschrieben steht, dass das Unternehmen den „besten Wert für Stakeholder erzielen“ möchte.

Ob Ubisoft aber ausgerechnet deswegen Assassin’s Creed Shadows verschiebt, lässt sich derzeit nicht wirklich beantworten. Dafür findet ihr aber hier unsere Top 10 der besten Assassin’s Creed-Spiele.

Quelle: Ubisoft, Twitter / @assassinscreed, BlueSky / @jasonschreier.bsky.social‬