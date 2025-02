Assassin’s Creed Shadows: Erster Einblick in die Herkunftsgeschichte der Protagonisten – Ubisoft baut Spannung auf

In weniger als drei Wochen bekommen Fans von Assassin’s Creed neues Futter, wenn ein Serienteil erstmals in Japan stattfindet. Jahrelang wurde dieses Setting herbeigesehnt und zumindest die aus dem Schatten agierende, flinke Ninja-Kämpferin Naoe scheint wie die Faust aufs Auge für die populäre Reihe zu passen.

Bevor ihr eure ersten Schritte in Assassin’s Creed Shadows gehen und euch mit besagter Naoe und ihrem Partner-in-crime Yasuke vergnügen dürft, könnt ihr euch zuvor noch ein besonderes Bonbon zu Gemüte führen. Ubisoft schürt nämlich die Spannung und präsentiert euch zwei knackige Teaser im Anime-Stil.

Assassin’s Creed Shadows: Vorgeschichte von Naoe und Yasuke

In diesen gibt es einen ebenso stimmung- wie eindrucksvollen Einblick in die Vorgeschichte der beiden Protagonist*innen, deren Herkunft und Profession nicht unterschiedlicher sein könnte. Was die zwei zusammenführt und mit welcher Motivation sie ihren gemeinsamen Weg in Assassin’s Creed Shadows gehen, werden wir jedoch erst mit dem Spiel erfahren.

Seht hier den Anime Short zu Naoe:

„Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die stark von japanischen Spielen, Anime und Filmen geprägt wurde“, sagt Jérôme Perrillat Collomb (via Crunchyroll), der Regisseur des Projekts. „Unser Ziel war es, einen filmischen Stil mit eindrucksvollen Kompositionen und markanten Schatten auf den Charakteren zu erschaffen. Ich wollte eine gewisse Eleganz und Feinheit in die Bildsprache bringen und dabei Atmosphäre und Kontraste betonen.“

Produktionsleiterin Axelle Munier ergänzt dazu: „Unser kreativer Ansatz war es, eine echte Kino-Atmosphäre in die Animation zu bringen – weg von traditionellen Comic-Stil-Visuals hin zu eindrucksvollen, ikonischen Szenen.“ Auch das Spiel Assassin’s Creed Shadows sei in vielen Punkten von japanischen Filmen und Animes inspiriert worden, sagt Creative Director Jonathan Dumont und führt Beispiele wie 13 Assassins, Berzerk, One Piece oder die Ghibli-Filme an.

Es bleibt also spannend, wie viel von diesen Anregungen im Spiel wiederzuentdecken ist. Dass Naoe den Naruto-Run beherrscht, scheint ja schon einmal zu stimmen. Ein Bild vom Spiel dürfen Fans sich endlich am 20. März machen, wenn Assassin’s Creed Shadows für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Quellen: Crunchyroll, Youtube / Ubisoft