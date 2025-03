Assassin’s Creed Shadows: Erstes Update überraschend groß – eine Sache macht Spieler verrückt

Der Release von Assassin’s Creed Shadows liegt erst wenige Tage zurück, da schiebt Ubisoft schon den ersten Hotfix hinterher. Genauer hört dieses Update wenig erstaunlich auf die Bezeichnung Update 1.0.1, bringt drei kleinere Verbesserungen mit sich.

Egal, ob ihr diesen vierzehnten Hauptteil der Meuchelmörderreihe auf PCs, Macs, oder Spielekonsolen aus dem Hause Microsoft beziehungsweise Sony spielt: Euch wird das im Umfang überschaubare Update ab sofort zur Verfügung gestellt. Allerdings gibt es eine Kleinigkeit, die Spieler*innen trotz dieser nachgereichten Korrektur noch immer zu schaffen macht – offenbar nicht erst seit Assassin’s Creed Shadows.

Auch auf Steam hat Ubisoft am 25. März auf dieses Title Update 1.0.1 aufmerksam gemacht. Wie gesagt, ist der Inhalt des Updates überschaubar, umfasst drei Punkte: Zunächst wurde allgemein für ein stabileres Spielerlebnis gesorgt. Dann wurde sowohl bei der PC- als auch der Mac-Version am Fotomodus nachgebessert. Im Falle des PCs betrifft das einen Fehler, welcher beim Abrufen von Fotos auf der Karte der Spielwelt zu Abstürzen führen konnte. Hingegen beim Mac wurde ein Problem behoben, jenes beim Schießen von Fotos zu Crashes geführt hat.

Am gewichtigsten ist das Update übrigens auf dem Heimcomputer mit dem Apfel-Symbol – neun Gigabyte bringt es hier auf die Waage. Ein bisschen weniger sind’s bei Xbox Series X|S mit 8,88 GB, ähnlich schwer mit 7,03 GB ist das PC-Update, wohingegen die 1,41 GB der PlayStation 5 regelrecht leichtgewichtig sind. Nebenbei bemerkt: Wer trotz Hotfix vor technischen Herausforderungen in Assassin’s Creed Shadows steht, sollte sich an den offiziellen Bug Reporter wenden. Was womöglich auch gerade die Reddit-Community tut …

Dieser Bug macht Fans zu schaffen

Während die Community auf Twitter dieses erste Post-Launch-Update für Assassin’s Creed Shadows tendenziell neutral aufnimmt, sich allerdings über weiterreichende Informationen darüber freuen würde, welche Verbesserungen Update 1.0.1 über die gemachten Angaben hinaus beinhaltet, spricht ein*e Nutzer*in auf Reddit einen vermeintlichen Bug an. Dieser beschäftigt Spieler*innen der Meuchelmörderreihe wohl schon länger.

„Über dem Inventar schwebt ein Ausrufezeichen, das nicht verschwinden will. Das treibt mich in den Wahnsinn“, schreibt yourfriiendgoo auf Reddit. Über 220 Upvotes und zahlreiche darauf aufbauende Kommentare später wird klar: Diese*r Reddit-Nutzer*in leidet nicht alleine unter dem Anzeigefehler. Einige andere berichten, der Fehler soll aufgetaucht sein, sobald sie Yasuke als spielbaren Charakter freigeschaltet hatten. Weitere, sich an der Reddit-Diskussion Beteiligende meinen, dieser Fehler sei „[…] in jedem AC seit Origins“ aufgetaucht.

Der Verdacht liegt daher nahe, es könne sich um einen tiefergehenden Bug in Ubisofts Spiel-Engine Anvil handeln. Das bleibt zum Zeitpunkt jetzt aber Spekulation – ebenso, ob die Problematik in einem der folgenden Patches adressiert wird. Apropos Stealth Action im historischen Setting: Diese fünf Features stehen bei Assassin’s Creed Shadows ganz oben auf der Wunschliste.

