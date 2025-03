Assassin’s Creed Shadows: „Es wird ein bisschen gruseliger“ – Das erwartet euch im DLC

Assassin’s Creed Shadows ist noch nicht veröffentlicht, dennoch ist bereits bekannt, dass ein DLC für das Action-Adventure erscheinen wird. Dazu wurde seitens Ubisoft nicht nur der Titel verraten, sondern jetzt auch erste Details zum Setting.

Wer das Spiel schon vorbestellt hat, wird bei Erscheinen des DLCs übrigens kostenfreien Zugriff darauf bekommen. Diese Entscheidung hatte Ubisoft getroffen, nachdem Assassins’s Creed Shadows im Januar zum zweiten Mal verschoben worden war.

Assassin’s Creed Shadows: Die Insel Awaji wird düster

Der Name des DLC wird „Die Klauen von Awaji“ lauten. Als Handlungsort dient die gleichnamige Insel, welche von ihrer Stimmung her einen ganz anderen Vibe als die übrige, ohnehin schon variationsreiche Open World von Assassin’s Creed Shadows hat. „Es wird eine andere Atmosphäre herrschen, ich würde sogar sagen, es wird ein bisschen gruseliger“, verrät Creative Director Jonathan Dumont (via Gamerant).

Zudem findet die Handlung von „Die Klauen von Awaji“ nach der Kernstory statt – diese solltet ihr also schon beendet haben, wenn ihr die Erweiterung, die zu einem noch unbekannten Zeitpunkt später in diesem Jahr erscheinen soll, startet. „Das Spiel hat ein definitives Ende“, so Dumont, „aber es gibt auch danach noch immer mehr zu entdecken.“

Der DLC soll etwa zehn Stunden zusätzlichen Content bieten und führt mit dem Bo eine zusätzliche Waffe für Naoe ein (Donatello approves). „Damit ändert sich die Art des Schadens, die Naoe austeilt“, sagt Associate Game Director Simon Lemay-Comtois, „darunter auch nicht-tödliche Attacken.“ Außerdem müsst ihr euch einer neuen Fraktion stellen – den Sanzoku Ippa –, die zum Teil die gleichen Tricks nutzt, wie ihr selbst.

Neben dem DLC können Vorbesteller*innen auch auf die exklusive Quest „Ein Hundeleben“ zugreifen, in dem ihr einen verwahrlosten Streuner an einem Grab vorfindet, der euch zum Haus seiner verstorbenen Besitzer führt. Auch dort wird es reichlich mysteriös. Dass sich die Entwickler*innen bei der Story von Assassin’s Creed Shadows einiges überlegt haben, könnt ihr im optionalen Kanon-Modus des Spiels erleben.

