Assassin’s Creed Shadows: Frische Features – Diese 5 stehen ganz oben auf der Wunschliste

Assassin’s Creed Shadows wurde größtenteils positiv von Spielerinnen und Spielern sowie von Kritiker*innen aufgenommen, was sich mitunter in den zuletzt veröffentlichten Verkaufszahlen des aktuellen Assassinen-Ablegers von Ubisoft widerspiegelt. Dennoch: Platz für ein paar Träume gibt es natürlich immer.

Dies beweisen Fans in den sozialen Netzwerken, indem sie ihre langen Listen voll mit Wünschen, Vorstellungen und Feedback zu frischen Features, die sie in Shadows noch vermissen, teilen. Ein paar von diesen beruhen auf älteren AC-Spielen, während andere völlig neue Konzepte offenbaren.

Assassin’s Creed Shadows: Frische Features? Diese sollte Ubisoft Fans zufolge zuerst hinzufügen

Über Reddit finden sich Feedback- und Feature-Threads in großer Zahl, die mit zahllosen Ideen aufwarten, wie man Assassin’s Creed Shadows doch noch verbessern könne. Einige Gameplay-Elemente, die bereits in den Vorgängern des diesmal asiatisch angehauchten Abenteuers zu finden waren, stehen dabei ganz oben.

Welche Features Fans sich noch von Ubisoft wünschen, verrät die folgende Auflistung:

#1 Meditieren und die Ingame-Uhrzeit verändern

Die Möglichkeit zu meditieren und dabei die Ingame-Uhr vorwärts ticken zu lassen, um schneller vom Tag zur Nacht und umgekehrt wechseln zu können, ist tatsächlich ein großer Wunsch vieler Fans.

Klar, in einem Spiel wie Shadows, in dem der Stealth-Aspekt häufig hervorgehoben wird, hätte gerade Kunoichi Naoe einen immensen Vorteil, könnte sie sich doch stets im Schatten der Nacht an ihre Opfer heranschleichen, wobei sie von der Dunkelheit dank eines Skills sogar noch besonders profitiert.

#2 Autopilot beim Reiten

Auch nicht gerade selten liest man von einem Feature, bei dem euer Reittier in den Autopiloten umschaltet und euch an euer Ziel bringt, ohne, dass ihr dabei die Zügel in der Hand halten müsst. Öden euch die Strecken nach einer Zeit an und ihr verbringt die freien Minuten lieber am Handy oder im Browser, ist ein solches mit Sicherheit nicht verkehrt.

Dennoch: Gerade die zufälligen feindlichen wie freundlichen Begegnungen, die Shadows beim Reisen bereithält, bieten genügend Abwechslung, sodass euch selten langweilig werden dürfte.

#3 Frische Frisuren für Yasuke und Naoe

Nicht zu verachten bleibt der Wunsch, euren Samurai oder eure Kunoichi auch frisurentechnisch nach euren Vorstellungen anpassen zu dürfen. Sind Yasuke und Naoe in Assassin’s Creed Shadows recht limitiert, was ihre Hairstyles anbelangt, war es beispielsweise in Valhalla unkompliziert möglich, immer wieder neue Looks auszuprobieren.

Zu dem kleineren Wunsch gesellen sich ein paar weitere Features aus Valhalla, beispielsweise das Fischen, welche Fans vermissen. Dazu zählen die Möglichkeit, die gelbe Hinweisfarbe zu entfernen und weitere Beispiele.

#4 Waffen ein- und ausblenden

Bei aller Schönheit, die Shadows uns vor allem auf optischer Ebene bietet: Yasukes übergroßer Bogen kann manchmal ganz schön auf Kosten der Sicht gehen. Hier wünschen sich Fans die Option, Waffen nach Belieben ein- und ausblenden zu können.

#5 Sich hinsetzen und einfach mal nichts tun können

Womöglich umso überraschender ist die Sehnsucht einiger Spielerinnen und Spieler danach, sich in Assassin’s Creed Shadows einfach mal auf die faule Haut legen und dem Gras beim Wachsen zusehen zu können. Diesem Wunsch dürfte man bei Ubisoft wohl vergleichsweise unkompliziert nachkommen können, doch auch die anderen Vorschläge scheinen ganz und gar nicht aus der Luft gegriffen.

Vielleicht ist ein künftiger Patch hier die Lösung, mit dem ersten Update für Assassin’s Creed Shadows entschärfte man zumindest die viel diskutierte Japan-Kontroverse zunächst.

Quellen: Reddit / AssassinsCrypt